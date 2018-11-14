Михалкова рассказала о терапии после слухов о раке
Рабочее название картины – "Просто светят звезды". По мнению Михалковой, исполнившей в фильме главную роль, смех – лучшая терапия. Актриса отметила, что режиссеру удалось сформулировать то, чего боятся все женщины: одной остаться не страшно.
Михалкова в комедии играет врача-гинеколога Машу, от которой уходит муж. Героиня начинает отчаянную борьбу за своего неверного супруга. В битве с 20-летней красоткой она готова использовать весь свой арсенал, включая потусторонние силы.
Поэтическое название фильма придумала режиссер Анна Пармас. Она известна зрителю, в частности, по клипам группы "Ленинград" - "Лабутены", "В Питере – пить", "Экстаз". И картина названа по строчке одной из песен Сергея Шнурова – "Просто светят звезды". Лидер "Ленинграда" в фильме выступил в качестве композитора.
У исполнительницы роли Маши Анны Михалковой счастливый брак с предпринимателем Артуром Баковым. У них подрастают трое детей. Тем не менее она признается, что прекрасно знает, каково это – пережить расставание с любимым человеком и остаться одной. В частности, на примере своей сестры Нади Михалковой, которая после семи лет замужества развелась с Резо Гигинеишвили, пишет издание "7Дней.ру".
Напомним, поклонники недавно обеспокоились здоровьем Анны. Вид резко похудевшей актрисы вызвал волну слухов о серьезной болезни артистки. Народ предположил худшее: мол, молодая женщина борется с раком. Однако, к счастью, подозрения не подтвердились. Михалкова полна сил и отдается работе – просто сбросила лишние килограммы.
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