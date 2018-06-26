Кожа да кости: исхудавшая Михалкова влезла в школьные платья

Анна Михалкова была всегда "в теле". Но теперь ее просто не узнать. Она похудела на 15 килограммов.



От былых форм у старшей дочери Никиты Михалкова не осталось и следа – всего за полгода актриса сбросила 15 килограммов! "Каждый день, независимо от погоды и настроения, я отправлялась на пробежку – это первый секрет похудения, – улыбается Анна. – Во-вторых, я полностью пересмотрела свое питание. И теперь после 15 часов ем только самую легкую пищу или зелень, но не более 150 граммов. Наконец раз в неделю у меня разгрузочный день, когда я пью только воду и съедаю грейпфрут или ананас, которые хорошо расщепляют жиры и способствуют похудению".

После столь разительных перемен во внешности 44-летнюю Анну стали часто путать с ее младшей сестрой Надеждой. И теперь они могут носить даже одежду одного размера – короткие платья, топики, обтягивающие брюки. Анна призналась, что достала из шкафа одежду своей юности, в которую и не мечтала уже влезть. Например, ей по размеру одежда, в которой она щеголяла, будучи школьницей старших классов.

Публикация от Anna Mikhalkova (@anikiti4na) 19 Июн 2018 в 7:58 PDT

Актриса, как пишет газета "Мир новостей", на этом останавливаться на намерена, и к осени сбросит еще 15 килограммов. Правда, будут ли ее после этого так же активно звать в кино – загадка. Прежде ее часто звали сниматься именно из-за аппетитных форм – под Анну даже специально писались роли и придумывались персонажи. Она, напомним, играла в фильмах "Изображая жертву", "Сибирский цирюльник", "Кококо".