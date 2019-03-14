Автора "покушения на Киркорова" назвали сатириком года

Рассказавший историю про покушение на Киркорова Хидирнеби Казуев – "самый крутой хохмач". Такого титула удостоил уроженца Дагестана музыкант Юрий Лоза – он уверен, что Казуев переплюнул всех российских сатириков.

Какие мотивы могли подвигнуть Максима Галкина на то, чтобы заказать убийство Филиппа Киркорова? Юрии Лозе не приходит в голову ничего, кроме совершенно фантастических версий. Музыкант признается, что его "ржака душит" с тех пор, как он услышал эту новость.

"Это же бред сивой кобылы. Зачем это нужно Галкину, из каких соображений? Бред какой-то. Меня ржака душит весь день. Человек совершает действия ради какой-то цели – а в какую бы сторону лучше изменилась жизнь Галкина после этого? Меньше всех ему это нужно", – заявил Лоза.

По словам музыканта, Казуеву однозначно уготованы лавры сатирика. Он уже переплюнул всех российских юмористов.

"Я считаю, что у этого парня замечательное чувство юмора. Он один из самых крутых хохмачей, перебил своей хохмой всех сатириков наших. В Comedy Club сейчас, наверное, нервно курят, почему они до этого не додумались, хорошая шутка! Когда это лопнет, как мыльный пузырь, вспомните мои слова и назовите меня провидцем", – сказал Лоза в интервью НСН.

Напомним, в деле, завершенном на днях МВД Дагестана - четверо фигурантов. Халдузов и Казуев создали террористическую ячейку в Махачкале в 2016 году, позже к ним присоединились Магомедов и Ибрагимов. Они присягнули на верность главарю запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" Абу-Бакру. Боевики планировали устроить теракт на концерте Филиппа Киркорова 6 июля 2017 года, для этого они изготовили несколько бомб с поражающими элементами. Полицейские смогли предотвратить трагедию, злоумышленников задержали осенью 2017 года.

Однако готовивший взрыв на концерте Киркорова Казуев не желает, чтобы его наказывали за терроризм. Уроженец Дагестана неожиданно вспомнил, что встретил как-то в Москве телеведущего и сатирика Максима Галкина. Шоумен, якобы, попросил его устранить Киркорова, за что предложил два миллиона рублей. Казуев потребовал допросить по делу Киркорова, Галкина и Пугачеву - якобы, артисты, могут подтвердить его слова.