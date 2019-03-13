Галкин высказался об убийстве Киркорова

Максим Галкин прокомментировал информацию о том, что якобы стал заказчиком убийства Филиппа Киркорова. Шоумен сделал однозначное заявление.

Утро 13 марта ознаменовалось сенсационной новостью: Филипп Киркоров – бывший муж Аллы Пугачевой – был целью покушения, которое готовилось в Махачкале. Взрыв должен был прогреметь на концерте певца. Заказчиком убийства назвали шоумена Максима Галкина. Похоже на бред?

В МВД Дагестана тоже так подумали, но занялись этим делом. В результате был найден Хидирнеби Казуев. Житель Дагестана рассказал, что пару лет назад, когда он был в Москве, к нему подошел Максим Галкин и предложил два миллиона рублей – за убийство Филиппа Киркорова. Шоумен якобы признался Казуеву, что приревновал певца к Алле Пугачевой. Тот согласился.

К счастью, оперативники сработали вовремя. Теперь по уголовному делу об организации теракта, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатки проходят четыре человека. Сам Казуев потребовал срочно допросить по делу о заказном убийстве Киркорова, Галкина и Пугачеву. Впрочем, Максим уже прокомментировал эту ситуацию.

На своей страничке в социальной сети Instagram шоумен опубликовал официальное заявление, в котором категорически опроверг свое участие в этом деле. Максим Галкин предпочел оформить свои слова в юмористическом ключе. Он дал понять, что в связи с приходом весны у некоторых людей случается "обострение", что и приводит к таким новостям.

"У меня только одна просьба, уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево", – заявил Максим Галкин.