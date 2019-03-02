Отвергнутую Украиной Maruv приласкали в России

Благодаря певице Maruv, которая должна была участвовать от Незалежной в "Евровидении-2019", но отказалась от кабального контракта Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), украинцы вспомнили о чести и достоинстве. В этом уверен член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

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