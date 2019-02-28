"Убил собаку и ранил жену": Украина ставит крест на "Евровидении" из-за Лазарева
Такое сенсационное заявление сделала член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова. В эфире телеканала "Прямой" она предложила, если победит Россия в лице Сергея Лазарева, "просто делать конкурс "Лучшая песня Украины".
По ее словам, для Незалежной "выступать в России – это как танцевать перед соседом, который убил твою собаку и ранил жену", передает "Росбалт" со ссылкой на украинское издание. О том, что Незалежная не будет участвовать в "Евровидении-2019", стало известно 27 февраля.
Такому жесткому решению предшествовал громкий скандал. Дело в том, что ехать на международный песенный конкурс отказались четыре призера национального отбора. Первой это сделала певица Maruv, затем – группа Freedom-Jazz girls band. Вслед за ними отказались участвовать от Украины в "Евровидении" группы Kazka и Brunettes Shoot Blondes.
Напомним, что в 2016 году Сергей Лазарев выступал от России на "Евровидении". Тогда певца засудили. У него были потрясающий номер и отличная песня. "Компетентное" жюри оценило выступление артиста от России единицами и нулями, Сергею Лазареву досталось только третье место.
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