Украина осталась без "Евровидения"
Украина отказалась участвовать в "Евровидении". Общественный вещатель" мог бы выбрать любого исполнителя не из числа участников национального отбора. Однако от такой альтернативы отказывается, ведь с уважением относится к выбору зрителей в национальном отборе", – говорится на официальном сайте Национальной телерадиокомпании страны.
Ранее на престижный международный песенный конкурс от Украины отказались ехать четыре финалиста отбора. Первой победительницей стала исполнительница Maruv. Однако она отказалась подписывать кабальный контракт НОТУ. Кроме того, певица оказалась в центре скандала из-за выступлений в России.
Maruv заявила в своем микроблоге, что не хочет выступать на "Евровидении" с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции украинских политиков. Артистка отметила, что в договоре "еще много чего абсурдного".
Затем представлять страну на "Евровидении" отказалась и занявшая второе место на отборе группа Freedom-Jazz girls band. Артисты уточнили, что находятся на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведут переговоры о гастролях.
Вслед за ними отказались участвовать от Украины в "Евровидении" группы Kazka и Brunettes Shoot Blondes, занявшие при отборе третье и четвертое места соответственно.
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