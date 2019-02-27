"Достану старые доспехи": Верка Сердючка кинулась спасать "Евровидение"
По словам исполнителя, многие украинские артисты не хотят выступать на песенном конкурсе из-за "скандальной реакции" вокруг него. При этом Верка Сердючка заверила, что в крайнем случае в этот раз представит свою страну в Израиле.
"Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!" – цитирует Сердючку телеканал "360". Артист в замешательстве от негатива вокруг "Евровидения".
Верка Сердючка допустила, что в этом году Незалежная вообще может отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе. Изначально в финале украинского национального отбора победила певица Maruv. Однако певица отказалась подписывать кабальный контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), заявив, что испытывает давление.
Как писали "Дни.ру", права на песню Siren Song, с которой Maruv была намерена представить Украину на "Евровидении", принадлежат российской компании Warner Music Russia. Позднее от участия в конкурсе отказались также группы Freedom-Jazz Girls Band и Kazka.
Напомним, Верка Сердючка уже представляла Украину на "Евровидении" в 2007 году. Андрей Данилко выступал на конкурсе в Хельсинки с песней Dancing Lasha Tumbai и занял второе место.
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