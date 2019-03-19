"Удар по организму": возлюбленный Лолиты перед смертью скинул 40 кг

Названа вероятная причина кончины 51-летнего предпринимателя Арнольда Спиваковского. О печальном событии на прошлой неделе сообщила певица Лолита Милявская, теперь же версию гибели бизнесмена озвучил его друг Владимир Зудин.

По словам товарища бывшего гражданского мужа артистки, он встречался со Спиваковским незадолго до его смерти. Зудин подчеркнул, что бизнесмен так сильно похудел, что его было совершенно не узнать.

Друг считает, что именно потеря веса могла сказать на здоровье экс-возлюбленного Лолиты Милявской и привести к его преждевременной смерти… "Был момент, когда мы не виделись несколько месяцев. После этого я приехал к нему в офис и в первый момент его не узнал. Он очень сильно похудел. Сказал, что скинул килограммов сорок или даже больше", – цитирует Зудина "Экспресс-газета".

По словам друга бывшего гражданского супруга Лолиты Милявской, он спросил Спиваковского, как ему удалось скинуть вес. Однако предприниматель ушел от ответа. По мнению Владимира Зудина, от лишнего веса лучше избавляться постепенно. "Такое резкое похудение – это очень сильный удар по организму… Вот сердце и не выдержало", – поделился друг бизнесмена.

Напомним, на минувшей неделе Лолита Милявская сообщила, что ушел из жизни ее бывший гражданский супруг Арнольд Спиваковский. Они состояли в отношениях в 90-х годах. Предприниматель поддерживал певицу после ее болезненного расставания с Александром Цекало.

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