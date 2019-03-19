"Удар по организму": возлюбленный Лолиты перед смертью скинул 40 кг
По словам товарища бывшего гражданского мужа артистки, он встречался со Спиваковским незадолго до его смерти. Зудин подчеркнул, что бизнесмен так сильно похудел, что его было совершенно не узнать.
Друг считает, что именно потеря веса могла сказать на здоровье экс-возлюбленного Лолиты Милявской и привести к его преждевременной смерти… "Был момент, когда мы не виделись несколько месяцев. После этого я приехал к нему в офис и в первый момент его не узнал. Он очень сильно похудел. Сказал, что скинул килограммов сорок или даже больше", – цитирует Зудина "Экспресс-газета".
По словам друга бывшего гражданского супруга Лолиты Милявской, он спросил Спиваковского, как ему удалось скинуть вес. Однако предприниматель ушел от ответа. По мнению Владимира Зудина, от лишнего веса лучше избавляться постепенно. "Такое резкое похудение – это очень сильный удар по организму… Вот сердце и не выдержало", – поделился друг бизнесмена.
Напомним, на минувшей неделе Лолита Милявская сообщила, что ушел из жизни ее бывший гражданский супруг Арнольд Спиваковский. Они состояли в отношениях в 90-х годах. Предприниматель поддерживал певицу после ее болезненного расставания с Александром Цекало.
Материал дополняется
Звезде было очень плохо
Продюсер устала от пересудов
Телеведущая усомнилась в психическом здоровье чиновников
Студентка сбежала спустя две недели после начала работы
Популярные темы форума
Умерла Юля Началова
Он младше на 5 лет
Началовой ампутируют ногу
Бросил меня в день рождения
Все беды от того что я толстая
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Я плохая мать?
Люди меня используют
Не дает уже полгода
Что происходит с Юлей Началовой?
Свекровь придумала имя нашему ребенку
Изменила в начале отношений
Изменяют все и всем
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Что делать?
Вредна ли острая пища?
Всегда ли нужно говорить правду?
Приняла дорогой подарок от друга
Подруга начала встречаться с моим бывшим
Как вернуться в семью?
Пауза в отношениях это конец?
Посоветуйте легкую диету для похудения
Девушка ослепла после инъекций
Обнаружили венерическое заболевание
Сначала машина или квартира?
Сидит без работы и не ищет
Мужчина - скорпион
Борбата с алкохола е възможна
Женское
Жизнь после развода.