Лолита сообщила о смерти возлюбленного

0
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
Мрачная Пугачева не взяла цветы у Орбакайте
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Объявлена дата смерти Бориса Моисеева
"На "Евровидение" в итоге отправлюсь я!": сенсационное заявление Панайотова
партнеры
Вторник 12 марта
Лента новостей
21:28
В Нижнем Тагиле вынесли приговор банде наркодилеров
20:53
Россиянин устроил массовую драку на борту самолета
19:55
Названа причина неадекватного поведения Порошенко
19:52
Миллионера из списка Forbes обокрали в Москве
19:32
Россиян с престижной профессией предупредили о безработице
19:16
Мылись в Москве-реке: Малахов скривился после жуткого рассказа о девочке-маугли
19:11
Значение сна со вторника на среду
19:06
Техосмотр в России обяжут фиксировать на фото или видео
17:48
Неудачник Порошенко вляпался в грандиозный скандал
17:00
Меркель крепко врезали за поддержку Путина
16:22
"Мгзавреби" сыграет самый большой концерт за всю историю группы
16:20
Что будет со спасенной девочкой-маугли
15:53
В регионах поддержали увеличение пенсий выше прожиточного минимума
15:48
В России появились "цифровые права"
15:37
Бесстыжий Шаляпин снял трусы перед народом в Великий пост
15:37
В Москве пройдет самая беспристрастная премия Top Hit Music Awards
15:35
Названа причина ненависти к коллегам
15:32
Уголовница Тимошенко согласилась лечь под Порошенко
15:13
"Надо было оставить умирать": Мария Шукшина раскритиковала решение отправить мать в больницу
14:58
Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем
14:58
Беременных предупредили о страшной угрозе
14:58
Семенович жестко высказалась о рождении ребенка
14:53
Дума приняла законопроект о повышении пенсий
14:38
"Она его колола!": шокирующие откровения Панина о молодой жене Этуша
14:32
В Башкирии глыба льда убила 7-летнего ребенка
14:31
В трагедии группы Дятлова нашли радиоактивный след
14:20
Сделано заявление об отставке Лукашенко
14:18
Женщина попала в больницу после оральных ласк
14:12
Медведев раскрыл тайну алкоголизма Порошенко
13:52
Королевский национальный балет Грузии выступит в Кремле
13:52
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
13:47
"Не хочу ничего знать!": вдова Бодрова вскипела из-за съемок "Брата-3"
13:39
Под Москвой два мигранта ограбили таксиста и пырнули ножом
13:38
Суррогатная мать?: объявившую о дочери Заворотнюк заподозрили в обмане
13:37
На Украине объявился двойник Порошенко
13:23
В Петербурге мужчина открыл стрельбу из пистолета
13:14
Затравленная перед "Евровидением" певица Maruv благословила Лазарева на победу
13:07
Мать московской девочки-маугли планировала изуверское убийство
12:58
Как принятие ванны превратить в магический ритуал
12:56
Володин осудил бестактные заявления о малоимущих пенсионерах
12:52
12-летний ребенок умер в Москве от ВИЧ из-за молчания родителей
12:49
Гузеева обратилась к запуганной Кудрявцевой
12:36
"Вся в коричневом": Порошенко подставил Тимошенко под вентилятор
12:30
Как выбрать продукты для Великого поста
12:20
Преступные лидеры получат до 20 лет тюрьмы
12:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 марта 2019 года
12:00
В Москве назвали лауреатов Первой российской премии BR Awards
11:53
Угрозы украинского ведущего довели россиянку до нервного срыва (видео)
11:51
Власти признали большой вред от проблемного Крымского моста
11:45
Всплыли неожиданные данные о прошлом Маркл
11:39
Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса
11:25
"Он так тонко чувствует меня!": Зудина разоткровенничалась о Богомолове
11:04
Раскрыты баснословные заработки Малышевой
11:03
Маковецкий о смерти Этуша: Хочу так же
11:00
Скончался всемирно известный чемпион мира по футболу
11:00
Раскрыта причина катастрофы Boeing в Эфиопии
10:46
В аэропорт Якутска поступило сообщение о заложенной бомбе
10:34
Легендарная ведьма Алена Полынь раскрыла секрет женского счастья
10:29
Супермодель Victoria’s Secret показала грудь на карнавале
10:23
Обнаглевшего Порошенко прищучили за махинации
10:17
Жителей Земли готовят к жуткой катастрофе
10:11
Измученный Виторган: Потом будешь вспоминать это время как счастливое
10:06
Конор Макгрегор украл телефон у поклонника
09:40
Пышка из Comedy Woman раскрыла секрет похудения
09:39
Медведева нанесла новый удар Туктамышевой
09:28
Стало известно, был ли убит муж Божены Рынской
09:08
Одураченный инвалид потребовал с Бузовой и Баскова миллион
09:06
Дети задыхаются: в Благовещенске экстренно эвакуировали школу
08:54
Викторию Боню побили молотком в Белоруссии
08:21
Прилюдно униженный Порошенко удрал по лужам от разъяренной толпы
08:14
Муж-тиран переломал кости российской модели на глазах у ребенка
07:44
Лукашенко удивил странной речью после слов о "российской оккупации"
07:05
Проводившая мужа в тюрьму Кабаева рассказала о сексе в самолете
05:35
Благородную Нюшу предупредили о полчищах завистников
03:19
Известная певица заблудилась в горах
01:33
Взбалмошную Бузову призвали успокоиться
23:20
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
22:00
Зеленский растоптал алкоголика Порошенко
21:53
Леденящая кровь трагедия произошла в Москве
21:41
"Как у козы рожки": народ взорвался из-за торчащих коленей Пугачевой
21:14
Латвия построила на границе с Россией забор
20:59
В Удмуртии съехавшая с дороги иномарка насмерть сбила пешехода
20:52
Погиб водитель: подробности страшной аварии в Казани
20:41
Звезда сериала "Кухня" удивила неожиданным диагнозом
20:32
В Нижнем Тагиле пьяная автоледи протаранила дом
20:22
В Тюмени автобус столкнулся с иномаркой
20:08
Значение сна с понедельника на вторник
19:54
В Москве жестоко избили и порезали китайского дипломата
19:36
"Ты вообще не знаешь": Собчак подняли на смех из-за Виторгана
19:31
Под Омском пьяный водитель влетел под КамАЗ
19:26
Под Нижним Новгородом задержали вагон глютена
19:17
"Чушь собачья": у переплачивающих за услуги ЖКХ россиян нашлась защита
19:05
Такси с пассажирами попало в ДТП на выезде из Ростова
18:43
Борисов стравил грызущихся за наследство родственников советской звезды
18:35
Певица Нюша обрела покой
18:34
Подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына отпустили из зала суда
18:19
"Единая Россия" нашла нарушения при маркировке молочной продукции
18:13
Украинцы в шоке от поддержавшей Путина Меркель
18:06
Василий Лановой экстренно госпитализирован
18:04
В Мурманске пьяная девушка ударила полицейского ножом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Православные бунтуют против пасхального "шабаша" Цымбалюк-Романовской в храме
Исхудавшая донельзя Пугачева произвела фурор на юбилее Леонтьева
"Уже сама не помнит": стареющую Пугачеву разнесли за юбилейный концерт
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Вывалившая грудь Волочкова подралась прямо на съемках
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
Шоу-бизнес

Лолита сообщила о смерти возлюбленного

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Умер бывший гражданский муж певицы – бизнесмен Арнольд Спиваковский. Лолита Милявская поделилась печальной новостью на своей странице в Instagram.
прочитано 3246 раз

Исполнительница опубликовала фотографию мужчины и написала свои соболезнования. "В моей жизни, ТЫ сыграл Главную роль.. ТЫ.. Бесполезны слова утешения, произнесенные любыми людьми.. Люблю всех, кого ТЫ Любил на этой Земле. Обещаю не оставлять...", – (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) высказалась Лолита Милявская.

ПО ТЕМЕ

Озабоченная Лолита в ночной рубашке шокировала россиян

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Мужчине был 51 год. Правда, кто изображен на фото, певица не уточнила, поэтому в комментариях поклонники звезды стали вспоминать всех ее супругов и выдвигать различные версии.

Одна из подписчиц предположила, что на снимке оказался ее бывший гражданский муж и директор гостиничного бизнеса Арнольд Спиваковский. Пользовательница скопировала из Сети информацию о мужчине, в том числе и фразу "сыграл немалую роль в ее карьере". Лолита Милявская поправила поклонницу, указав, что он сыграл для нее важную роль не в карьере, а в жизни.

Напомним, Лолита Милявская встречалась с Арнольдом Спиваковским в 90-х. Артистка рассказывала, что бизнесмен помог ей пережить разрыв с супругом Александром Цекало. Директор гостиничного бизнеса Спиваковский, управлявший легендарной московской гостиницей "Пекин", был скандальной личностью – ходили слухи о его связи с преступными группировками и хранении наркотиков.

В 2017 году экс-возлюбленного Лолиты Милявской задержали в Испании по подозрению в махинациях. Певица и бизнесмен не афишировали свои отношения, в том числе и причину расставания. Причина смерти Спиваковского пока не известна.

Автор: Валерия Нарская12 марта 2019, 20:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева фриков: Лолите Милявской – 55

567

комментарии

Политика

Сделано заявление об отставке Лукашенко
Медведев раскрыл тайну алкоголизма Порошенко
"Вся в коричневом": Порошенко подставил Тимошенко под вентилятор
Обнаглевшего Порошенко прищучили за махинации

Шоу-бизнес

"На этом жизнь не заканчивается": Брежнева высказалась о разводе
Водонаева отреагировала на оскорбление киски
Ложь и измены: Шепелев влез в грязные разборки звезды российских сериалов
"Грязный рот не зашьешь": Собчак оскандалилась из-за бывшей жены Богомолова

Проишествия

Женщина попала в больницу после оральных ласк
Муж-тиран переломал кости российской модели на глазах у ребенка
Леденящая кровь трагедия произошла в Москве
В Москве жестоко избили и порезали китайского дипломата

Lifestyle

Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Мускулистые жеребцы облизали возбужденную Боню

Модель и телеведущая пришла в восторг
Шоу-бизнес

"Над коленками целлюлит": Дайнеко рассказала о своей особенности

Артистка рассердилась на критику своей внешности
Шоу-бизнес

Водонаева отреагировала на оскорбление киски

Телеведущая поделилась эмоциями в соцсети
Шоу-бизнес

Ложь и измены: Шепелев влез в грязные разборки звезды российских сериалов

Актер и его супруга погрязли в конфликтах

Гороскоп

Благородную Нюшу предупредили о полчищах завистников
Взбалмошную Бузову призвали успокоиться
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Знаменитости пришли проститься с Владимиром Этушем
Сексуальная ведущая Первого канала стала звездой вечеринки Лепса
Житель Перми признан самым сексуальным учителем английского
Австралийка в 41 год выглядит на 20

Спорт

Медведева нанесла новый удар Туктамышевой
Триумфальное возвращение: Медведева побила Загитову и Туктамышеву
"Это был удар": тренер о состоянии сдавшего Плющенко
Жена известного боксера поразила откровенным видео в бикини

Регионы

Власти признали большой вред от проблемного Крымского моста
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света
Сотрудники магазина "Пятерочка" набросились на покупателя из-за просрочки (видео)
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru