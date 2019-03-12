Лолита сообщила о смерти возлюбленного

Умер бывший гражданский муж певицы – бизнесмен Арнольд Спиваковский. Лолита Милявская поделилась печальной новостью на своей странице в Instagram.

Исполнительница опубликовала фотографию мужчины и написала свои соболезнования. "В моей жизни, ТЫ сыграл Главную роль.. ТЫ.. Бесполезны слова утешения, произнесенные любыми людьми.. Люблю всех, кого ТЫ Любил на этой Земле. Обещаю не оставлять...", – (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) высказалась Лолита Милявская.

Мужчине был 51 год. Правда, кто изображен на фото, певица не уточнила, поэтому в комментариях поклонники звезды стали вспоминать всех ее супругов и выдвигать различные версии.

Одна из подписчиц предположила, что на снимке оказался ее бывший гражданский муж и директор гостиничного бизнеса Арнольд Спиваковский. Пользовательница скопировала из Сети информацию о мужчине, в том числе и фразу "сыграл немалую роль в ее карьере". Лолита Милявская поправила поклонницу, указав, что он сыграл для нее важную роль не в карьере, а в жизни.

Напомним, Лолита Милявская встречалась с Арнольдом Спиваковским в 90-х. Артистка рассказывала, что бизнесмен помог ей пережить разрыв с супругом Александром Цекало. Директор гостиничного бизнеса Спиваковский, управлявший легендарной московской гостиницей "Пекин", был скандальной личностью – ходили слухи о его связи с преступными группировками и хранении наркотиков.

В 2017 году экс-возлюбленного Лолиты Милявской задержали в Испании по подозрению в махинациях. Певица и бизнесмен не афишировали свои отношения, в том числе и причину расставания. Причина смерти Спиваковского пока не известна.