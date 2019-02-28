Озабоченная Лолита в ночной рубашке шокировала россиян
Знаменитость решила сразу же предостеречь своих подписчиков. Лолиту Милявскую настолько озаботило известие о злоумышленниках, что она сняла свою речь в "ночной рубашке" и без макияжа.
Исполнительница призналась, что уже практически легла спать и вдруг обнаружила в Instagram сообщения о мошенниках, прикрывающихся ее именем. "Вы пишете… кто-то от моего имени просит пройти опрос, за это обещают какой-то приз. Умоляю, не реагируйте. Это какое-то мошенническое действие", – заявила Лолита Милявская.
При этом певица подчеркнула, что у нее только одна страница, хоть на ней нет "синей галочки" с подтверждением верификации. Звезда выразила надежду, что ее поклонники еще не попались в лапы злоумышленников.
Россиян удивил домашний внешний вид звезды. При этом они поблагодарили Лолиту Милявскую за заботу. "Уважаю Вас за искренность, за человечность, нет такой пафосности", "Да, да я сразу поняла, что орудуют мошенники, ну спецы...", "Мне сегодня тоже пришло сообщение. Наверное, чуйка…", "Спасибо Вам, Лолита, за искренность и благородство", – написали поклонники в комментариях.
Напомним, ранее Лолиту Милявскую раскритиковала в своем микроблоге в "ЖЖ" скандально известная блогерша Лена Миро. Она утверждает ,что известная певица страдает алкогольной зависимостью и повсюду носит с собой фляжку со спиртным.
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