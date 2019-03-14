Муцениеце взялась за себя после слухов об изменах мужа
Жена звезды сериала "Мажор" Павла Прилучного рассказала о процедуре в своем Instagram-аккаунте. При этом она опубликовала фото с распущенными волосами, похваставшись результатами.
"А ведь я совершенно серьезно говорила, что буду на коррекцию волос ездить в Ригу! В этот раз повезло, совпало с гастролями… Девочки преобразовали волосы, напоили капучино и накормили печеньками", – поделилась Агата Муцениеце.
Поклонникам понравился образ артистки. "Вот с волосами выглядишь ухоженной и красивой", "Красотка, милая очень, длинные волосы Вам к лицу", "Очень хорошо Вам длинные волосы!", "Прям вот очень классно так! Такая нежная и красивучая. Мне тоже кажется, что с длинными волосами вообще отпад!", – прокомментировали снимок Агаты Муцениеце фолловеры.
Можно предположить, что актриса взялась за себя после появления слухов о неверности ее супруга. Так, ранее появилась неподтвержденная информация о том, что, якобы, Павел Прилучный изменял Агате Муцениеце, снимаясь в сериале "В клетке".
Как писали "Дни.ру", местом съемок сериала стал Калининград. Как утверждают поклонники актера, там он частенько веселился в компании красивых девушек.
Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце женаты семь лет. Они воспитывают двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию.
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