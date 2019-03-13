"Скупал у них все презервативы": Прилучного обвинили в грязных изменах жене

Появились слухи о неверности звезды сериала "Мажор" актрисе Агате Муцениеце. Якобы, Павел Прилучный был супруге, снимаясь в сериале "В клетке".

Местом съемок сериала стал Калининград. Начались они в конце сентября прошлого года. Как утверждают поклонники актера, там Павел Прилучный частенько веселился в компании красивых девушек.

Пользователи Сети сообщили, что не раз видели артиста в обществе всегда разных подружек, пока он снимался в сериале "В клетке". При этом отмечается, что в это время Агата Муцениеце с детьми ждала Павла Прилучного дома.

"У меня есть немного инфы про Прилучного. Кажется, это следующие Дакота и Соколовский. Когда он снимал сериал в Калининграде, постоянно зависал в Премьер министре. Скупал у них все презервативы и водил девушек в отель Radisson", – приводит слова пользователя Сети Telegram-канал "Только никому" (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.). Отметим, что это всего лишь слухи – официального подтверждения измен артиста супруге нет.

Ранее общественность обсуждала информацию о том, что Павел Прилучный якобы поднял руку на Агату Муцениеце. Однако скандальная история не нашла в итоге точного подтверждения. Сама актриса ранее объяснила, что Прилучный в Калининграде на съемках, а в семье все хорошо и слухи о разводе не имеют под собой оснований.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце женаты семь лет. Они воспитывают двоих детей – сына Тимофея и дочь Мию.