После скандала с Галкиным Киркоров решил уйти со сцены

В Москве состоялась pre-party музыкальной премии "Жара Music Awards-2019". Филипп Киркоров сделал неожиданное заявление на светском мероприятии.

Король отечественной эстрады был в приподнятом настроении. При этом Филипп Киркоров признался, что мечтает об отдыхе, но расслабиться не получается.

Певец сообщил, что хотел был на некоторое время уйти со сцены. "Порой мне хочется лечь на диван на год или на два, но у меня нет возможности… Другим позволяют расслабиться, а мне нет", - цитирует Киркорова Sobesednik.ru.

Исполнитель отметил, что просто не имеет права разочаровать своих зрителей. "Они – смысл моей жизни", - заявил артист. При этом он добавил, что у некоторых его коллег по творческому цеху "хорошо получается лениться". "А у меня сразу все видно", – сообщил Филипп Киркоров.

Действительно, певец сейчас находится на новой волне популярности и отдохнуть в ближайшее время ему вряд ли удастся. Ведущая вечера Яна Кошкина заявила, что песня Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий" – самый жаркий хит года.

Напомним, ранее Россию ошарашила шокирующая новость: на короля эстрады готовилось покушение в Махачкале. Взрыв должен был прогреметь на концерте певца. Обвиняемый уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев заявил, что заказчиком убийства Филиппа Киркорова был юморист Максим Галкин. Якобы, он приревновал к певцу свою жену Аллу Пугачеву.

Казуев потребовал срочно допросить артистов. Однако следствие решило, что он просто хочет затянуть расследование и ходатайство отклонили. Теперь по уголовному делу о планируемом убийстве Филиппа Киркорова проходят четыре человека.