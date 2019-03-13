У тяжелобольной Началовой отказали внутренние органы
По сообщению Telegram-канала 112, врачи диагностировали у Началовой отказ внутренних органов. Что именно перестало функционировать в теле звезды не уточняется. Врачи оценивают состояние певицы как крайне тяжелое.
Специально для "Дни.ру" директор сети семейных клиник "АВС Медицина" Юлия Сиверцова ознакомилась с тревожной информацией о состоянии артистки, просочившейся в прессу. По словам медика, есть вероятность, что организм Юлии Началовой был истощен.
"Если верить тому, что Юлия Началову подключили к аппарату искусственного дыхания, я делаю вывод, что у певицы развился сепсис. Он мог возникнуть на фоне рожистого воспаления – стрептококковой инфекции. Такой диагноз часто ставят людям, болеющим сахарным диабетом. Скорее всего, организм у певицы ослабленный. Не исключено, что она пыталась соблюдать какую-то диету, что могло усугубить состояние", – рассказала Юлия Сиверцова.
Напомним, что сегодня, 13 марта, были обнародованы данные из клиники, где сейчас находится Юлия Началова. По словам сотрудника медицинского учреждения, ее погрузили в искусственную кому.
Также сообщалось, что никаких медицинских вмешательств пока не планируется, жизнедеятельность организма Юлии Началовой искусственно поддерживают. Однако существует риск отека легких.
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