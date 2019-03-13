"Стараемся не тревожить ребенка": дочь тяжелобольной Началовой увезли из Москвы

"Врачи подключили Юлию Началову к аппарату искусственной вентиляции легких", "Началова сама не дышит", "Началова находится в реанимации в тяжелом состоянии" – такие шокирующие заголовки утром увидели читатели в новостных агрегаторах. Корреспондент "Дни.ру", дабы не множить слухи, связался с официальным представителем артистки.

"В ближайшее время будет выпущено официальное коммюнике о состоянии находящейся в реанимации Юли, – сказала пресс-секретарь Анна Исаева. – Поэтому мы очень просим журналистов не звонить родным певицы, не тревожить звонками врачей, которым это мешает работать".



"Мы подтверждаем, что Юля в тяжелом состоянии, – продолжает Исаева. – Что касается ее диагноза, то озвучить его будет возможно несколько позже – после консультации с наблюдающими артистку медиками".

По словам представителя певицы, рядом с Юлией Началовой постоянно находятся не только ее родители, но и помощница по хозяйству, которую певица всегда считала родным человеком. Что же касается 12-летней дочери артистки, Веры Алдониной, то ее стараются не тревожить. "Вера знает, что мама в больнице, но сама вместе со школой находится на гастролях", – заключила Исаева.

По предварительной информации, причиной резкого ухудшения здоровья 38-летней исполнительницы и ее госпитализации стали высокий уровень сахара в крови и заражение крови. Правда, некоторое время информация о нахождении Началовой в реанимации от поклонников скрывалась – менеджмент уверял, что-де, пользуясь временным затишьем в съемках масштабного шоу, певица проходит обычное общее обследование организма в одной из клиник Москвы.