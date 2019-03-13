"Знать не знаю и знать не хочу!": Волочкова пнула обнаглевшего прихлебателя

Бывший участник группы "Ленинград" Стас Барецкий сообщил, что собирается снять продолжение культовой дилогии под названием "Брат-3". По его словам, согласие поучаствовать в проекте в числе прочих дала Анастасия Волочкова. Корреспондент "Дни.ру" связался с балериной.



Многие СМИ утверждали, что знаменитая балерина должна сыграть в предстоящей ленте "Брат-3" танцовщицу, которая решила стать девушкой легкого поведения. Причем артистка якобы согласилась участвовать только при одном условии: она будет "выглядеть красиво" в кадре.



"Какой "Брат-3", какой Барецкий! – закричала услышавшая про готовящийся фильм Волочкова. – Это тот случай, когда новости о себе узнаешь из "Яндекса". Никаких съемок, тем более в сомнительных проектах, у меня не планировалось, это очередная глупость, рожденная воспаленными мозгами. Кто такой Барецкий? Знать не знаю и знать не хочу".

Анастасия Волочкова привыкла, что на ее имени часто пиарятся и выезжают разные сомнительные личности. Но заявление обнаглевшего прихлебателя Cтаса Барецкого ее просто вывело из себя. И она его вполне заслуженно пнула. Она поставила точку в сплетнях о том, что-де снимается в "Брате-3".

Ранее вдова Сергея Бодрова заявила, что ничего не знает об этом кинопроекте и не будет тратить время на такой "бред из интернета". "Я не знаю про это ничего, если буду весь бред читать из интернета, тратить на это время... И что, еще буду это обсуждать?" – сказала Светлана Бодрова.

Напомним, первая часть криминальной драмы "Брат" Алексея Балабанова о герое 90-х Даниле Багрове, роль которого исполнил Сергей Бодров, вышла в 1997-м. Картина включена в список 100 главных русских фильмов по версии журнала "Афиша". Бодров и Балабанов получили Гран-при фестиваля "Кинотавр" как лучший актер и лучший режиссер.