"Не хочу ничего знать!": вдова Бодрова вскипела из-за съемок "Брата-3"

Новость о съемках ленты "Брат-3" возмутила многих артистов. Вдова российского актера также поспешила прокомментировать известие о грядущем фильме.

Корреспонденты связались с женщиной, чтобы узнать, что она думает о новой ленте Стаса Барецкого. Вдова Сергея Бодрова заявила, что ничего не знает об этом кинопроекте и не будет тратить время на такой "бред из интернета".

"Я не знаю про это ничего, если буду весь бред читать из интернета, тратить на это время... И что, еще буду это обсуждать?" – сказала Светлана в разговоре с Life.ru. Она добавила, что "ничего не хочет знать" об этой картине.

Напомним, недавно бывший участник группы "Ленинград" сообщил, что собирается снять продолжение культовой дилогии под названием "Брат-3". Как отметил Стас Барецкий, на съемки согласились балерина Анастасия Волочкова, актер Никита Джигурда, певец Сергей Шнуров и артист Виктор Сухоруков. Кроме того, музыкант планировал пригласить продюсера Бари Алибасова и певицу Ольгу Бузову.

Позднее знаменитая танцовщица рассказала, что узнала о роли в фильме из Сети. До этого Анастасия Волочкова ничего не знала о планах экс-участника "Ленинграда". Она предположила, что музыкант назвал ее в списке главных актеров для того, чтобы привлечь внимание журналистов.

Новость о съемках фильма сильно возмутила и артиста Виктора Сухорукова, который сыграл Виктора Багрова в первых двух лентах. "Даже слышать об этом не хочу, не могу и знать этих "продолжателей" не желаю", – заявил он. Актер добавил, что это известие похоже на "глупость", которую не хочется комментировать.