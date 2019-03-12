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"Не хочу ничего знать!": вдова Бодрова вскипела из-за съемок "Брата-3"

Кадр из фильма "Брат-2" (2000)
Новость о съемках ленты "Брат-3" возмутила многих артистов. Вдова российского актера также поспешила прокомментировать известие о грядущем фильме.
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Корреспонденты связались с женщиной, чтобы узнать, что она думает о новой ленте Стаса Барецкого. Вдова Сергея Бодрова заявила, что ничего не знает об этом кинопроекте и не будет тратить время на такой "бред из интернета".  

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"Я не знаю про это ничего, если буду весь бред читать из интернета, тратить на это время... И что, еще буду это обсуждать?" – сказала Светлана в разговоре с Life.ru. Она добавила, что "ничего не хочет знать" об этой картине. 

Напомним, недавно бывший участник группы "Ленинград" сообщил, что собирается снять продолжение культовой дилогии под названием "Брат-3". Как отметил Стас Барецкий, на съемки согласились балерина Анастасия Волочкова, актер Никита Джигурда, певец Сергей Шнуров и артист Виктор Сухоруков. Кроме того, музыкант планировал пригласить продюсера Бари Алибасова и певицу Ольгу Бузову.

Позднее знаменитая танцовщица рассказала, что узнала о роли в фильме из Сети. До этого Анастасия Волочкова ничего не знала о планах экс-участника "Ленинграда". Она предположила, что музыкант назвал ее в списке главных актеров для того, чтобы привлечь внимание журналистов. 

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Публикация от Рок-афиша Барнаула (@rockafishabarnaula)

Новость о съемках фильма сильно возмутила и артиста Виктора Сухорукова, который сыграл Виктора Багрова в первых двух лентах. "Даже слышать об этом не хочу, не могу и знать этих "продолжателей" не желаю", – заявил он. Актер добавил, что это известие похоже на "глупость", которую не хочется комментировать.

Автор: Полина Крылова12 марта 2019, 13:47

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