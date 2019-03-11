"Дом моделей в тюрьме": Сухоруков взорвался из-за съемок фильма "Брат-3"

Виктора Сухорукова возмутили планы по продолжению культовых фильмов "Брат" и "Брат-2". Идею известный актер, сыгравший в этих картинах, назвал бредом.

Народный артист России Виктор Сухоруков знать не хочет Стаса Барецкого. По мнению актера, шоумену лучше бы открыть дом моделей в тюрьме, передает телеканал "360".

"Даже слышать об этом не хочу, не могу, и знать этих "продолжателей" не желаю. Эта новость мне напоминает бред, глупость, которую даже не знаю как комментировать", – приводит слова артиста РИА ФАН.

Виктор Сухоруков подчеркнул, что не обсуждал с шоуменом Стасом Барецким съемки в картине "Брат-3". По словам артиста, разговоров об этом не было и не могло быть.

Напомним, в прошлом месяце Стас Барецкий, сыгравший эпизодическую роль в культовой картине "Брат", заявил о намерении снять третью часть. По его словам, главные роли в ней исполнят недавно вышедший из тюрьмы российский боец Вячеслав Дацик и актер Никита Джигурда, пишет "Москва 24". А одну из главных ролей может исполнить "синтоловый качок" Кирилл Терешин.

Российский режиссер Сергей Бодров-старший ранее назвал намерение Барецкого снять "Брат 3" "странным". Продюсер картин "Брат" и "Брат 2" Сергей Сельянов заявил, что это "хамство, неуважение и глупость", а сыгравшая в фильме Ирина Салтыкова охарактеризовала идею "ужасной", сообщает "Комсомольская правда".

Заявления Барецкого возмутили не только Виктора Сухорукова. Обвинила во лжи шоумена и балерина Анастасия Волочкова. По словам танцовщицы, заявления шоумена о том, что тот приглашал ее на роль владелицы салона интим-услуг, не соответствуют действительности.

