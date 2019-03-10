Обнаженная Волочкова разлеглась в сугробе после бани

Анастасия Волочкова вновь появилась перед поклонниками в традиционном наряде – костюме Евы. Обнаженная и распаренная после бани балерина разлеглась в сугробе. А чтобы не очень смущать общественность, артистка слегка прикрылась веником.

Анастасия Волочкова порадовала своих поклонников снимком в Instagram. Балерина, прикрывшись веником, разлеглась в сугробе. А в подписи к снимку делится переживаниями по поводу скорого окончания зимы. Снег сойдет – и полежать после бани артистке негде.

"Как же его будет не хватать вскоре… После баньки. У нас он еще пушистый и чистый", – переживает Волочкова.

Между тем поклонники балерины продолжают гадать, с кем живет звезда. Некоторые пришли к выводу, что возлюбленный Анастасии Волочковой беден. Балерина его, якобы, содержит – потому и стесняется показывать публике.

Однако сама Анастасия Волочкова недавно заявила, что уже вовсю готовится к свадьбе. Тем не менее, имя избранника танцовщица все так же скрывает. Балерина даже не взяла возлюбленного на празднование своего дня рождения – чтобы его ненароком не разглядели среди гостей дотошные журналисты. Реакция общественности Анастасии Волочковой также не нравится: она даже закрыла в соцсетях возможность пользователям комментировать ее снимки, пишет Teleprogramma.pro.

Напомним, на днях разгорелся новый скандал с участием Анастасии Волочковой. Появились сообщения о том, что балерину пригласили сыграть роль в картине Стаса Барецкого "Брат-3".СМИ утверждали, что звезда должна сыграть в предстоящей ленте танцовщицу, которая решила стать девушкой легкого поведения. Причем артистка согласилась участвовать только при одном условии: она будет "выглядеть красиво" в кадре.

Анастасия Волочкова поспешила опровергнуть эту новость. Она заявила, что узнала о новой роли из Интернета. Волочкова добавила, что ничего не знала ни о планах Стаса Барецкого, ни о новой ленте.

