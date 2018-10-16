Звезда "Брата-2" откровенно рассказала об алкоголизме

Гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" стал актер Александр Наумов. Артист поведал о горестях и радостях, выпавших на его долю.

Александр в детстве не грезил об актерстве. Однако судьба завела его в театральное училище. Долгое время Наумов играл в провинциальном театре, мечтая покорять московские подмостки.

Перебравшись в столицу, молодой человек оказался в незнакомом городе без жилья и денег. Его взяли в Театр на Юго-Западе, а в середине 1980-х Наумов начал карьеру в кинематографе.

На счету Александра сотни картин. Среди них – "24 часа", "Граница. Таежный роман", "Маросейка, 12" и многие другие. Но больше всего российскому зрителю он, пожалуй, запомнился, по эпизодической роли главы службы безопасности банка в культовом фильме "Брат-2".

Что касается личной жизни Наумова, то первой его супругой стала однокурсница Наташа. Но брак не продлился долго. Сам актер считает, что они с экс-женой были слишком темпераментные.

Второй супругой артиста стала девушка по имени Маша, с которой он познакомился в Москве. По его словам, все произошло само собой. "У нее уже была дочь от первого брака, мы с ней быстро подружились", – поделился Александр.

В середине 90-х, когда к Наумову пришла слава, у него начались проблемы с алкоголем. Александр смог избавиться от пагубной привычки. Сейчас он почти полностью отказался от спиртного и счастлив в личной жизни. У артиста и его супруги есть общий сын Саша. Отцом артист стал уже после 40 лет.

Вскоре после рождения сына один за другим из жизни ушли родители Наумова. "Они давно хотели внуков, были счастливы и успели с ним побыть… К папе на похороны я не успел, был в Японии. До сих пор себе простить не могу", – рассказал актер со слезами на глазах. Наумов был очень привязан к родителям и до сих пор тяжело переживает их уход.