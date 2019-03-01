Жена Аршавина рискует остаться без дочери
Алиса планирует приехать на судебное заседание, ведь претензий к мужу-спортсмену у нее масса. Защита жены Андрея Аршавина намекнула, что дело будет непростым.
По словам Александра Добровинского, очередное слушание пройдет в конце марта в районном суде Красносельского района в Красном селе.
Адвокат отметил, что городской суд по каким-то причинам не правомочен рассматривать дело Аршавина и Казьминой. "У них есть общий ребенок, вопрос с алиментами и много чего еще. Обычно полузащитники и нападающие "Зенита" настаивают на том, чтобы дети жили с ними", – цитирует юриста сайт "Комсомольская правда".
Таким образом, Алиса Казьмина рискует остаться без совместного проживания с дочерью. Добровинский добавил, что помимо развода Аршавину и Казьминой предстоит решить с кем останется ребенок и право видеться с ним родителю, который не будет с ним жить, как поделить имущество и определить сумму алиментов. Примечательно, что Андрей Аршавин практически не видится с маленькой дочкой от Казьминой.
Кроме прочего, Андрей Аршавин собирается вернуть себе около миллиона евро, которые якобы ранее потратил на жену. Футболист даже предлагал отнять у Алисы украшения.
Напомним, жена Андрея Аршавина сообщила о разводе в начале 2019 года. Она заявила, что они с футболистом давно живут раздельно.
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