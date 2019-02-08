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Шоу-бизнес

"Торчит, как сосиска!": Маленькая дочь указала Галкину на самое ценное

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
В Сети появилось видео самых ярких высказываний малолетних детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Особенно бурно общественность отреагировала на слова Елизаветы Галкиной.
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В фан-аккаунте, созданном в Instagram и посвященном Гарри и Лизе Галкиным, опубликован ролик лучших их выражений разных лет. Особенно подписчикам понравился отрывок, на котором Лиза Галкина, сидящая в детском автомобильном кресле, указала в окно на самое ценное, что у них есть, и сказала с обезоруживающей улыбкой отцу: "Я вижу наш замок. Вон там. Вон он торчит... как сосиска!"

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Фанаты пришли в восторг. "Обожаю", "Прелесть!", "Замечательные родители – бесподобные дети!", "Солнышко ты наше, Лизонька!", "С Лизой стареть некогда,всех растормашит и развеселит: "замок торчит ,как СОСИСКА!😍❤ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Храни вас Господь и Ангела Хранителя вам вы все такие славные", "Какая же все таки Лизонька ангелочек! Счастья вам!", "Ну просто океан позитива", "Приятно смотреть! Одно наслождение Большого земного счастья милым деткам!" – прокомментировали пользователи Сети.

К слову, ранее стало известно, что Лиза Галкина выиграла свою первую медаль по плаванию. Об увлечении наследницы Примадонны и юмориста стало известно не так давно. Шоумен разместил в соцсети видеозапись, на которой девочка плавает в бассейне их загородного коттеджа. Тогда дочь Пугачевой смогла проплыть под водой 20 метров, напоминает Teleprogramma.

Отметим, что помимо плавания, Лиза Галкина учит французский язык и занимается танцами. Ролики и снимки с детьми регулярно выкладывает в своем аккаунте Максим Галкин.

8 февраля 2019, 09:43
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