Дочь Пугачевой выдала страшную тайну матери

Лиза Галкина рассказала своим поклонникам о самом любимом блюде. Признание дочери певицы Аллы Пугачевой вызывало недоумение у многих пользователей Сети.

Видеозапись была опубликована несколько часов назад в фанатском аккаунте малышки в Instagram. На записи девочка сидит в кресле, а парикмахеры укладывают ей волосы. Оператор просит Лизу улыбнуться в камеру и сказать слово "Хачапури". Дочь Аллы Пугачевой повторяет за автором ролика и добавляет, что это ее любимое блюдо. Выбор наследницы Примадонны привел в изумление многих подписчиков.

Некоторые пользователи обвинили звездных родителей в том, что они портят природную красоту ребенка, отправляя ее к визажисту или стилисту. "Зачем портить детскую красоту? Она без ваших буклей диво дивное", "Зачем такую замечательную, красивую девочку посвящать во взрослую жизнь? Она – само очарование, и ей не нужны прически. У нее все от родителей досталось свое, и она такая очаровательная девочка, пусть наслаждается детством, еще все успеет!", "Не рановато ли? Детство должно быть у ребенка", – писали комментаторы.

Другие подписчики, наоборот, выступили в защиту Аллы Пугачевой и Максима Галкина. По их мнению, супруги делают все, чтобы малышка была счастлива. "У ваших нечесаных детей, сидящих дома, детство, конечно, настоящее! А здесь детство просто счастливое и интересное. Всем бы такое!", "Повезло с родителями!", "Прелесть, а не ребенок!", "Готовая артистка сидит!", – писали очарованные комментаторы.