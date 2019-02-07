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Шоу-бизнес

Друзья разоблачили беременную Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Пятеро близких товарищей герцогини Сассекской на условиях анонимности решили рассказать о ней правду. Они прокомментировали информацию о взаимоотношениях Меган Маркл с отцом, Кейт Миддлтон, а также рассказали о том, какая она дома. 
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Окружение жены принца Гарри возмущено распространяемыми о ней сплетнями. Друзья всерьез беспокоятся о состоянии ждущей наследника Меган Маркл. Они утверждают, что на нее обрушился огромный поток лжи, слухов и кривотолков, поэтому было решено рассказать о Маркл все как на духу.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Друзья затронули тему ее отношений с отцом. По их словам, после свадьбы с принцем Гарри герцогиня Сассекская написала ему, что у нее разбито сердце, и она его любит, но попросила перестать изводить ее через СМИ, сообщает издание People. В ответ отец попросил ее о совместной фотосессии и больше не звонил.

Прокомментировали друзья Меган слухи о ее войне с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон. По их словам, герцогини вовсе не воюют – это ложь, которая очень расстраивает Маркл.

Подруги супруги принца Гарри рассказали, что Меган – прекрасная хозяйка. Они утверждают, что дома у нее очень уютно, Маркл каждый день сама вкусно готовит для мужа, заваривает чай и ухаживает за собаками. "По-прежнему обожает своих домашних питомцев, любит своих друзей, любит для них готовить и заботится о них", – отметили они.

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Публикация от Meghan Markle ♡ (@mrsmeghanmarkle)

Многие интернет-пользователи до сих пор сомневаются в беременности Меган Маркл. Ходили слухи о том, что герцог и герцогиня Сассекские обратились к услугам суррогатной матери. Пользователи Сети утверждали, что Маркл носит накладной живот. Однако на днях в Сети появились кадры первых движений малыша в животе герцогини Сассекской.

Автор: Валерия Нарская7 февраля 2019, 08:47
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