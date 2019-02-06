Новый мужчина дарит счастье родившей Терешиной

Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина теперь всю себя посвящает уходу за детьми. Артистка недавно второй раз стала мамой.

Терешина опубликовала в личном Instagram снимок, на котором запечатлена с новорожденным наследником. В кадре Татьяна держит на руках запеленатого в полотенце младенца.

"Он все время ест и спит)) 👏🏽😁👍🏽 Да, вот этот мужчина послан мне точно для того, чтоб я жила в спокойствии, гармонии и счастье🌹. Он меня с самого своего рождения бережет. Вообще, я считаю, что это самое главное качество в мужчине по отношению к любимой женщине – именно, чтоб относился бережно", – похвасталась знаменитость фолловерам.

Фанаты вокалистки пришли в восторг от снимка. "Здоровье этому маленькому мужчине! Пусть и дальше радует маму", "Пусть растет здоровеньким на радость маме и папе 😍", "Какая прелесть...😘", – писали интернет-обыватели.

Напомним, меньше месяца назад Татьяна родила сына, которого назвали Арсением. По словам певицы, роды прошли быстро и легко. Перед тем как поехать в больницу, она смогла спокойно принять душ и нанести макияж. В роддоме Терешина и ее наследник пробыли недолго, через несколько дней их выписали.

Вокалистка признается, что в доме стало уютнее с двумя детьми. Ее дочка от прошлых отношений Айрис очень рада появлению братика, девочка с удовольствием помогает ухаживать за младенцем. Не остается в стороне и муж звезды Олег, он окружил ее и детей заботой.