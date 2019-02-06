Муцениеце опустила руки после слухов об избиении

Супруга звезды сериала "Мажор" перестала вести влог "Прилучные будни". Агата Муцениеце объяснила поклонникам, почему приняла такое решение.



В своем Stories в Instagram актриса призналась, что на время отложила съемки видеоблога из-за сплетен о том, что ее избил знаменитый муж. При этом Муцениеце заверила подписчиков, что не собирается отказываться от проекта.

Агата пояснила, что из-за пересудов в прессе ей сейчас не до влога: "Ребята, в связи со всеми заголовками в СМИ и разными событиями в моей жизни пока что не взялась камера в руки. На самом деле в ближайшее время я планирую зарядить камеру и начать снимать. Вдохновения нет, к сожалению".

История об избиении звездой "Мажора" Павлом Прилучным супруги Агаты Муцениеце несколько дней будоражила общественность. Из всего многообразия сообщений невозможно было понять, имело ли место рукоприкладство.

Вскоре актриса прокомментировала информацию об избиении. Агата заверила, что это ложь. После слухов о ссорах с супругом Муцениеце опубликовала кадры из гримерной возлюбленного, на которых он запечатлен вместе играющими детьми – шестилетним Тимофеем и двухлетней Мией.

Напомним, что Агата Муцениеце завела канал на YouTube и выпустила первый выпуск "Прилучных будней" в октябре 2016 года. В своих видеодневниках жена Прилучного показывает жизнь звездного семейства и делится новостями из рабочих актерских будней.