Муцениеце бросилась к Прилучному после слухов о зверском избиении

Агата Муцениеце ответила на слухи о рукоприкладстве ее мужа Павла Прилучного. Актриса опубликовала видео, снятое в гримерке звезды "Мажора".

История об избиении звездой "Мажора" Павлом Прилучным супруги Агаты Муцениеце несколько дней будоражила общественность. Из всего многообразия сообщений невозможно было понять – было рукоприкладство или нет?

Павел отмалчивался. Агата не выдержала первой. "Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так… Вообще я в коме! И, конечно, мое любимое, что я уже два года беременна", – возмутилась Муцениеце в своем Instagram.

В ответ на слухи о рукоприкладстве в семье Агата опубликовала в своем Stories видеоролик из гримерной супруга. На нем запечатлен отец семейства с дочкой на коленях и сыном Тимофеем. Маленькая Мия пытается наложить Прилучному грим – как утверждает Агата, у малышки это неплохо получается.

Ранее Муцениеце признавалась, что Павел Прилучный – большой собственник, и в браке им нелегко. "Он прекрасно понимает, что ревность абсолютно неадекватная. Но он осознает это спустя час после того, как устроил скандал", – приводит слова Агаты Teleprogramma.pro.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках сериала "Закрытая школа". У молодых людей завязались отношения. Вскоре родился сын Тимофей, недавно ему исполнилось шесть лет. Сейчас у пары еще и маленькая дочка Мия. Но это не мешает 29-летней Агате участвовать в различных телевизионных проектах.