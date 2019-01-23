Муцениеце откровенно о кризисе в отношениях

О том, что не все гладко в семейной жизни Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, стало известно еще несколько месяцев назад. Лишь недавно актриса рассказала о ссорах и обидах.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный, воспитывающие сына Тимофея и дочь Мию, казались одной из самых гармоничных и счастливых семей отечественного шоу-бизнеса. Однако в середине 2018 года появилась информация, что пара переживает кризис. Якобы артисты даже разъехались, отписались друг от друга в социальных сетях, делали многозначительные философские посты и уже подумывали о разводе.

К счастью, актеры сумели преодолеть проблемы. Они переселились в новый дом, и вроде жизнь наладилась. Но в конце декабря стало известно, что Павел Прилучный якобы запер Агату Муцениеце и даже побил. Едва такие данные появились в СМИ, как актриса опровергла их, но в полиции подтвердили правдивость информации.

А ведь совсем недавно Муцениеце откровенничала с журналистами о личной жизни. "У какой пары не бывает кризиса в отношениях? Мне кажется, всегда надо разговаривать друг с другом честно, не врать", – высказала свою точку зрения актриса.

Агата Муцениеце убеждена, что в любой ситуации надо разговаривать. "Все ссоры происходят из-за недомолвок, недосказанности. Кто-то кого-то не так понял, что-то недоговорил, затаил обиду, и потом это выстреливает... Самое главное в этот момент – сесть и поговорить друг с другом", – цитирует артистку "Собеседник".

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках мистического сериала "Закрытая школа". Летом 2011 года пара оформила отношения, спустя год в семье появился первый ребенок.