Муж Пелагеи показал видео танцующей в сауне певицы
Иван Телегин выступил не только в качестве оператора видео, но и комментатора. Супруг Пелагеи рассказал, что он с друзьями приехал на восстановительные процедуры.
"Вот у нас восстановительные процедуры. Пелагея Сергеевна, Дмитрий, две Сашки у нас. Это, как полагается, тоже", – говорит хоккеист, наводя объектив на кружки с пивом.
Во время экскурсии по базе, на территории которой отдыхает компания, в кадр попала и жена спортсмена. Пелагея, облаченная в красный слитный купальник с разрезами, радостно отплясывала перед камерой.
Напомним, Пелагея официально стала женой Телегина в июне 2016 года. Через полгода у пары родилась девочка – Таисия. Ради певицы спортсмен ушел из семьи, где у него подрастала маленькая дочь.
Еще совсем недавно Пелагея и Иван Телегин тщательно оберегали личную жизнь от посторонних глаз. Пара публиковала снимки, относящиеся только к работе. Но в последнее время в микроблогах в Instagram супругов все чаще стали появляться совместные фото и видео, пишет "Вокруг ТВ".
Прошлой осенью певица Пелагея стала очередной звездной гостьей развлекательного шоу Ивана Урганта. Пользователи Сети раскритиковали популярную исполнительницу за то, что та якобы перестаралась с "переделкой" лица. Комментаторам не понравились увеличившиеся зубы и губы Пелагеи.
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