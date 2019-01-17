Объявлен неожиданный состав жюри нового сезона шоу "Голос. Дети"
Накануне начала съемок журналистам удалось выяснить кто же займет кресла членов жюри. По слухам, вероятнее всего ими станут – Пелагея, Валерий Меладзе и, неожиданно для многих, Светлана Лобода. Талантливая блондинка впервые появится в российском шоу "Голос. Дети" в качестве наставника.
Отметим, что Светлана, уже исполняла эту роль – в 2013-м году певица участвовала в первом сезоне украинской версии проекта вместе с Олегом Скрипка и Тиной Кароль. Звезда блестяще справилась со своей задачей. Об этом сообщает Super.ru.
Напомним, правила шоу "Голос. Дети" остались такими же. Первым делом проводится кастинг по результатам присланных в редакцию телепроекта заявок. Анкеты участников рассматривают известные продюсеры и музыканты: Юрий Аксюта, Андрей Сергеев, Наталья Шамиладзе, Марина Андрусенко.
После проводится "живой" кастинг. Далее отобранные юные вокалисты допускаются до слепых прослушиваний, которые проводятся уже на сцене "Голоса.Дети". В результате наставники набирают себе команду. Начинаются репетиции и подготовка к основному этапу конкурса.
Благодаря шоу "Голос. Дети" путевку на сцену получило много маленьких талантов. К примеру, победителем первого сезона стала Алиса Кожикина, второго – Сабина Мустаева, третьего -Данил Плужников, четвертого – Лиза Качурак. В предыдущем шоу "Голос. Дети" победителем стал Рутгер Гарехт.
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