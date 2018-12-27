Полуторагодовалая дочь Пелагеи попросила маму больше никогда не петь

Известная певица призналась, что ее маленькая дочь Таисия устраивает истерики каждый раз, когда мама исполняет песни. Сама Пелагея относится к этой ситуации с юмором.

Исполнительница рассказала, что Таисия не любит слушать ее пение. Причем неважно, исполняет она колыбельные громко или тихо, девочка все равно начинает сердиться. Даже когда малышка еще не умела разговаривать, она показывала, что не хочет слушать маму. Однако Пелагея не расстраивается, а видит в этом "иронию судьбы".

"Мой ребенок не то что не любит, когда я пою. У нее начинается через секунду истерика. Она с огромными, полными слез глазами подходит и говорит: "Мама, нет". Она обижается. Очень не любит. Неважно, громко или тихо. Просто не любит, когда я пою. Вот такая ирония судьбы. Она мне не давала петь колыбельные, даже когда еще разговаривать не могла. Просто не нравится", – поделилась звезда.

Напомним, бывшая наставница шоу "Голос" вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина в 2016 году. Спустя год певица родила дочь Таисию. Пелагея редко рассказывает о своем ребенке журналистам и практически не публикует фотографии дочери в Сети.