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Шоу-бизнес

Малахов убил страшными подробностями смерти "беременной" от Киркорова

Андрей Малахов. Фото: 1tv.ru
Недавно Сеть всколыхнула новость о кончине лжебеременной Светланы Софиевой, которая прославилась на всю страну после участия в программе Андрея Малахова. Женщина умерла при очень странных обстоятельствах. 
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Софиева, которая еще несколько месяцев назад говорила, что носит под сердцем детей Филиппа Киркорова, ушла из жизни от остановки сердца в одной из столичных больниц. Узнав ужасную новость, племянница и приемная дочь первым же рейсом прилетела в Москву из Волгограда, чтобы попрощаться с родственницей.

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Родные дети Светланы – дочь Евгения и сын Денис – сразу после смерти родительницы бросились разыскивать документы на квартиру в центре столицы стоимостью десять миллионов долларов. Наследник Софиевой забрал мать из морга только спустя шесть дней после ее кончины.

Примечательно, что Светлана умерла сразу после того, как сообщила детям, что не собирается продавать свою элитную квартиру на Тверском бульваре за бесценок. Угрозы от членов семьи подтверждает последнее видеосообщение женщины, которое оказалось в распоряжении редакторов программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

"Здравствуйте. У меня проходит очень серьезная сделка по квартире. Я не уверена, что она пройдет и не закончится убийством. Они заставили меня сфальсифицировать справку об отсутствии беременности, заставили под угрозой жизни, чтобы я была для бандитов более уязвима. Приходил ночью в квартиру Карибов. Они с Денисом и Иваном пытались провести убийство. У меня голова разрывается, как будто глаза вырывает и надбровные дуги", – говорит Софиева на камеру.

В студии "Прямого эфира" Андрей Малахов сообщил, что пытался помочь Светлане. Он и его редакторы оплатили женщине лечение в частной клинике.  

Врач Василий Шуров сообщил телеведущему, что Софиева поступила с множественными соматическими заболеваниями. Также он диагностировал у нее шизофрению. "Это длительно нелеченная бредовая пациентка с любовным бредом, с мнимой беременностью с сопутствующими заболеваниями в виде гипертонии и сахарного диабета", – сообщил медик.

По мнению Шурова, из-за психического недуга Светлана игнорировала рекомендации врачей, не верила диагнозам, которые ей ставили. "Она у нас наблюдалась амбулаторно, приходила, уходила. За сутки до смерти она пришла в тяжелом, запущенном состоянии, у нее начало изменяться сознание, давление высокое, сахар высокий. Тут уже ее согласие не требовалось, мы вызвали скорую и перевели ее в реанимацию", – вспоминает свою последнюю встречу с пациенткой Василий.

Также врач поведал, что, скорее всего, из-за патологических изменений психики Софиева разбазарила все многомиллионное состояние погибшего мужа. Также заболевание осложняло ее общение с детьми.

"Мы общались с сыном. Он один раз приехал. Сын в курсе ее соматических проблем и длительной нелеченной психиатрической патологии. Такое ощущение, что он от этого очень устал и относится крайне скептически. Она болеет более десяти лет. Мальчику 21 год. Он в этом варится с 11 лет", – заметил Шуров.

На новость о гибели своей главной фанатки отреагировал и сам Филипп Киркоров. Домработница поп-короля Людмила Доронова передала слова артиста.

"Он в курсе и очень-очень переживает. Он говорит: "Конечно, это трагедия для всех". Она действительно была его преданной поклонницей", – заметила помощница по хозяйству.

Автор: Руслана Алексеева5 февраля 2019, 14:59
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