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Малахов скрывает правду о детях Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
История 52-летней бизнесвумен Светланы Софиевой, которую в своей программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" рассказал Андрей Малахов, расколола общество. Некоторые считают, что шоумен обманул зрителей: якобы женщина действительно ждет тройню от поп-короля Филиппа Киркорова.
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"Я бы не стал углубляться в эту историю, потому что для меня она была, как для журналиста, неожиданная своей развязкой. Она настолько верит, что ждет детей от Филиппа Киркорова, что у нее живот появляется. Она так правдоподобно об этом рассказывала, что люди, которые встречали меня на улице, говорили: "Ну мы-то знаем: вы просто родственник Киркорова, вы – его кум, поэтому вы его прикрыли, конечно, она ждет детей, обманывать она не могла", – рассказал Андрей Малахов в сегодняшнем выпуске ток-шоу.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Племянница Светланы Оксана Хоменок приехала к шоумену, чтобы попросить помощи. Женщина не может связаться с Софиевой. Она считает, что должна помочь тете, которая после смерти родителей и бабушки заботилась о них.

"Мы знаем эту историю с Филиппом и о ее беременности. Сначала мы не понимали, что происходит. Она настолько убедительна, настолько верит в это. Мы первое время сами в это верили. Она стала фанаткой Киркорова. Ездила за ним из города в город, из тура в тур", – отметила Хоменок.

Оксана рассказала, что Светлане довелось многое пережить в жизни. Бизнесвумен потеряла брата, мать, отца и мужа. Георгия – супруга Софиевой – жестоко убили и расчленили. Женщина осталась одна с детьми, к ней перешло огромное состояние. "Недвижимость в Лондоне, дом в Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе, московская квартира, и не одна, плюс счета с большими суммами денег. Тогда она начала бояться за свою жизнь", – рассказала племянница бизнесвумен.

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Светлана Софиева также появилась в студии. Она сообщила, что ее племянницы, которых она вырастила и выучила, неблагодарные и непутевые, также заявила, что не нуждается в помощи. "Суд над моим мужем был семь лет. Нас столько раз проверяли на дееспособность, на психическое здоровье, потом, когда поднимали документы по убийству Георгия, это уже не так давно было. Клянусь, я проверенная, лучше и больше, чем все. Везде "здорова" написано", – поведала Светлана.

Андрей Малахов разыскал двоюродную внучку Светланы. Девушка обещала переехать к Софиевой, чтобы присматривать за ней. Бизнесвумен согласилась принять в своей квартире родственницу.

Ранее сообщалось, что москвичка Светлана Софиева пришла на ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" с сенсационным заявлением: она ждет тройню от Филиппа Киркорова. 52-летняя бизнесвумен требует от поп-короля 200 тысяч долларов на оплату медицинских расходов. После выяснилось, что у женщины один из самых редких психиатрических диагнозов в мире – ложная беременность.

Автор: Руслана Алексеева17 декабря 2018, 13:45
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