Беременная любовница Киркорова накинулась на ошеломленного Малахова

Москвичка Светлана Софиева пришла на ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" с сенсационным заявлением: она ждет тройню от Филиппа Киркорова. 52-летняя бизнесвумен требует от поп-короля 200 тысяч долларов на оплату медицинских расходов.

Светлана рассказала, что познакомилась с певцом много лет назад. Долгое время Софиева была только поклонницей, посещала все без исключения концерты кумира. Как-то раз случайно столкнулась с Киркоровым в японском ресторане, вечер закончился в номере роскошного отеля.

После бизнесвумен и поп-король стали пересекаться регулярно. Влюбленные всегда встречались в одной и той же гостинице. Женщина пригласила съемочную группу в номер, где, по ее словам, предавалась любовным утехам с Киркоровым.

"Мы отрешались от всего. Было тепло, уютно, страстно, доверительно, чувственно. Ну я не знаю, какие слова еще подобрать, когда два взрослых человека, во многом состоявшиеся, вновь находят и проходят интересный путь любви, всех этих любовных лабиринтов. Он писал песни мне, я знала, что это для меня. У нас конфетно-букетный период пришелся на гастроли Филиппа, когда я приезжала с подругами, когда он искренне радовался, говорил об этом всему зрительному залу, но как таковых встреч у нас не было. У нас были ночные, интимные отношения, скрытые от глаз", – рассказала москвичка присутствующим.

Софиева сообщила, что сама уговорила кумира подарить ей ребенка. "Я попросила его о малыше, потому что чувствовала, что он начал любить меня глубокой любовью", – вспоминает Софиева.

По словам москвички, Филипп, узнав о беременности, испугался и перестал выходить на связь. Светлана несколько раз просила певца о личной встрече. "Он и его охрана, они ни разу не дали мне такой возможности", – посетовала она.

Софиева подала на поп-короля в суд, также написала официальную просьбу на проведение ДНК-экспертизы. Она требует от короля эстрады оплатить ей роды стоимостью 200 тысяч долларов.

Женщина отметила, что не бедствует. Светлана вовсю готовится к появлению малышей: она скупает брендовые коляски, ползунки от именитых дизайнеров и детские игрушки, подготовила детскую в своей 250-метровой квартире в центре Москвы.

Бизнесвумен прошла проверку на детекторе лжи. Полиграфолог обработал результаты исследования и сообщил студии, что дети, которых ждет 52-летняя женщина, не от Филиппа Киркорова. Софиева лжет, когда утверждает, что вступала в интимную связь с артистом.

Также Светлана вместе со съемочной группой посетила клинику. Ей сделали УЗИ. Врач констатировал, что беременности нет и в помине. Огромный живот женщины обусловлен некой патологией, которую Софиева не дала рассмотреть.

Заявление медика взбесило бизнесвумен. Она вскочила и пригрозила Малахову судом. "Снимки с УЗИ у меня, вы его подговорили, как сказать на камеру, когда меня вывели в коридор. Я сейчас никуда не уеду, на любые вопросы отвечу, я иду, чтобы вызвать уголовную полицию", – набросилась на шоумена женщина. После Софиева покинула студию.

Малахов отметил, что за время своей карьеры впервые столкнулся с такой историей. Зрителям пояснили, что у Светланы Софиевой – редкое психическо-физиологическое состояние – ложная беременность. Женщина пребывает в уверенности, что беременна, и даже по-настоящему переживает симптомы, присущие положению.