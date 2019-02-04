Стало известно о разрыве Гигинеишвили и Оболенцевой

Наделавшему шума роману Резо Гигинеишвили и Надежды Оболенцевой, похоже, пришел конец. По Сети упорно расползаются слухи о расставании пары. Режиссер и светская львица отписались друг от друга в соцсетях.

Совместные фотографии пары в микроблогах пока не удалены. Однако дружбы между Резо и Надеждой больше нет – что и стало косвенным подтверждением слухов об их расставании.

"Холодный февральский ветер донес до нас слухи о том, что совместные каникулы в Индии не сделали отношения Надежды Оболенцевой и Резо Гигинеишвили такими же прочными, как стена вокруг Тадж-Махала. Пока информация уточняется, но режиссер и основательница "Клуба 418" больше не подписаны друг на друга в Instagram", – приводит сообщение Telegram-канала "Антиглянец" издание StarHit.

Романтические отношения режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой развивались в минувшем году. Некоторое время пара свою связь не афишировала, но потом влюбленные вместе появились на фестивале "Кинотавр". После этого события пара почти не расставалась. Но недавно Резо и Надежда вернулись из совместного отпуска в Индии. И тут появились слухи о разрыве.

Ранее сообщалось, что именно роман с режиссером стал причиной расставания Оболенцевой с мужем Айратом Исхаковым. А Гигинеишвили, воспылавший страстью к светской львице, оставил жену Надежду Михалкову. Слухи о разрыве отношений Резо и Надежда пока не комментируют.