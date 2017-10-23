Михалкова странно отреагировала на развод с режиссером

Некоторые СМИ распространили информацию, что Надежда Михалкова оформила развод с Резо Гигинеишвили. Журналисты связались с экс-супругами, чтобы те прокомментировали событие, однако получили неожиданную реакцию.

Сегодня, 23 октября, в 380-м участке суда Москвы была поставлена точка в бракоразводном процессе 31-летней Надежды Михалковой и 35-летнего Резо Гигинеишвили. Мировой судья Юлия Зенгер вынесла решение об удовлетворении требования Надежды о расторжении брака. На заседание ни актриса, ни режиссер не пришли. Они направили в суд своих представителей.

Также не рассматривались имущественные требования, поскольку их не было в исковом заявлении. По ходатайству Михалковой, судебное заседание прошло в закрытом режиме. Журналистов пустили в зал только на оглашение решения. Тогда репортеры решили связаться с самой актрисой, чтобы та прокомментировала важное событие в жизни.

Однако от общения с представителями прессы Михалкова отказалась. "Ну, хорошо. А настроение какое: испытываете облегчение или, наоборот, горечь?" – спросили у Надежды журналисты. Ответ актрисы оказался странным. "Откуда же я знаю..." – цитирует Михалкову сайт "Комсомольская правда". Тогда репортеры позвонили Резо Гигинеишвили.

Режиссер оказался разговорчивее, однако сложившуюся ситуацию не разъяснил. "Ой, мои родные-любимые. Чего вам надо? Я вас обнимаю, целую крепко, но личные темы не обсуждаю. Давайте лучше про мои фильмы поговорим", – сказал журналистам режиссер.

Напомним, слухи о том, что Михалкова и Гигинеишвили расстались после восьми лет брака, возникли в одном авторитетном глянцевом журнале еще в августе прошлого года. У актрисы и режиссера двое детей – шестилетняя Нина и четырехлетний Иван.

