Толкалина ужаснула животом

Известная российская актриса следит за собой и увлекается йогой. Недавно Любовь Толкалина показала своим поклонникам одно из упражнений, которое на на шутку напугало пользователей. Поклонники беспокоятся, что звезда может навредить своему здоровью.

прочитано 564 раза