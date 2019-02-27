Толкалина ужаснула животом
Несколько часов назад артистка опубликовала в своем микроблоге в Instagram видеозапись, на которой она выполняет упражнение для пресса под названием "вакуум". В подписи к посту Любовь Толкалина рассказала своим подписчикам, как люди, практикующие йогу, именуют всем знакомые физические действия.
"Продолжаем впечатлять и вдохновлять народонаселение России! Физкульт-привет от йогов Гокарны! А знали ли вы, что березка на самом деле это сарвангассага, ласточка – вирабхадрасана 3, а простое приседание – уткатасана?", – поинтересовалась она у подписчиков.
Ролик шокировал многих пользователей. Они уверены, что такие физические нагрузки только нанесут вред организму звезды. "Выглядит ужасно", "Зачем это показывать?", "Что это было? Ужас! Я не хочу такое смотреть! Люба, это слишком. Может, у тебя что-то с головой сегодня?", – написали они.
Другие подписчики, наоборот, похвалили Любовь Толкалину за то, что она следит за своей фигурой: "Еще один талант в вас для себя открыла! Такая сила духа, воли и физической культуры! Супер!", "Впечатляет", "Вы умница! Талантливый человек талантлив во всем!", – отмечали восхищенные комментаторы. Позднее актриса все же решила ограничить доступ к комментированию записей.
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