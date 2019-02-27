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Толкалина ужаснула животом

Любовь Толкалина. Кадр из сериала "Тамарка" (2013)
Известная российская актриса следит за собой и увлекается йогой. Недавно Любовь Толкалина показала своим поклонникам одно из упражнений, которое на на шутку напугало пользователей. Поклонники беспокоятся, что звезда может навредить своему здоровью. 
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Несколько часов назад артистка опубликовала в своем микроблоге в Instagram видеозапись, на которой она выполняет упражнение для пресса под названием "вакуум". В подписи к посту Любовь Толкалина рассказала своим подписчикам, как люди, практикующие йогу, именуют всем знакомые физические действия. 

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"Продолжаем впечатлять и вдохновлять народонаселение России! Физкульт-привет от йогов Гокарны! А знали ли вы, что березка на самом деле это сарвангассага, ласточка – вирабхадрасана 3, а простое приседание – уткатасана?", – поинтересовалась она у подписчиков.

Ролик шокировал многих пользователей. Они уверены, что такие физические нагрузки только нанесут вред организму звезды. "Выглядит ужасно", "Зачем это показывать?", "Что это было? Ужас! Я не хочу такое смотреть! Люба, это слишком. Может, у тебя что-то с головой сегодня?", – написали они.

Другие подписчики, наоборот, похвалили Любовь Толкалину за то, что она следит за своей фигурой: "Еще один талант в вас для себя открыла! Такая сила духа, воли и физической культуры! Супер!", "Впечатляет", "Вы умница! Талантливый человек талантлив во всем!", – отмечали восхищенные комментаторы. Позднее актриса все же решила ограничить доступ к комментированию записей.

Автор: Полина Крылова27 февраля 2019, 14:56
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