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"О чем она думала?!": Водонаева плюнула в лицо поруганной жене Аршавина

Алиса и Андрей Аршавины. Фото: instagram.com/alisiaarshavina
Вся страна который день смакую подробности семейных разборок в семье в семье футболиста Андрея Аршавина. Мол, он отобрал у возлюбленной машину, требует миллион евро, а жена написал заявление в полицию об угрозах. Алена Водонаева, которая всегда сует свой нос в чужие разборки, и тут не могла пройти мимо.
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"Хочется спросить у Алисы: о чем она думала, когда играла свадьбу с Андреем? Почему она решила, что человек, бросивший жену с тремя детьми ради любовницы, не может поступить так еще раз?" – кричит Водонаева. Она плюнула в лицо несчастной Алисе своими заявлениями"

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

"Допускаю, что Алиса, как и бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова, думала, что опыт в семейной жизни ее избранника – это полезно. Только девочки не учли, каким именно он был. Один отправил жену в наркологическую клинику, чтобы не делить имущество и отобрать ребенка, а другой забил на своих троих детей: пять лет не общался с родными сыновьями и дочерью. Неужели Алисе никогда не приходило в голову, что и она может оказаться в такой же ситуации, как и Юлия Барановская?" – цитирует Водонаеву журнал "7 дней".

Напомним, Андрей Аршавин имея интрижку на стороне, долго вводил Юлю Барановску в заблуждение, не в силах откровенно признаться, что у него роман с журналисткой Алисой Казьминой. А когда жена все же заявила, что все знает, тот решил бросить ее, с двумя детьми и ожидающую еще одного. Причем о своем решении он решился сказать не в глаза, а по телефону. Барановская на коленях умоляла его пожалеть детей, позволить выехать за рубеж в школу, но Аршавин был глух. 

Автор: Иван Губкин20 февраля 2019, 11:57
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Аршавин променял жену на сексуальную модель

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