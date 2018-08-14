Барановская – любимому мужчине: Ты делаешь меня очень счастливой
О радостном событии Юлия сообщила поклонникам на своей страничке в Instagram. 14 августа мальчугану исполнилось шесть лет.
"Самый лучший день. День рождения моего сына Арсения. Я никогда не найду слов – их просто еще не придумали, чтобы описать свои чувства к этому маленькому, но очень взрослому человеку. С днем рождения, мой родной. Ты делаешь меня очень счастливой каждую секунду моей жизни", – написала телеведущая своему маленькому любимому мужчине. Фолловеры знаменитости присоединились к поздравлениям.
Ранее Юлия заинтриговала поклонников, публично признавшись в любви к загадочному незнакомцу. Девушка посвятила избраннику пост в соцсетях. "Хотелось бы, чтобы ты был здесь", – отметила телеведущая.
Слухи о том, что у Барановской появился новый возлюбленный, возникли еще в начале этого года. Звезда опубликовала совместное фото, на котором видна обнимающая ее крепкая мужская рука. Имя своего избранника артистка предпочла не раскрывать.
Коллеги считали его незаменимым
Алла Борисовна сильно изменилась
Иск, который подала артистка к мужу, потряс дерзостью
Поклонники не узнали Примадонну