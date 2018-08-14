Барановская – любимому мужчине: Ты делаешь меня очень счастливой

Дети Юлии и ее бывшего гражданского мужа, знаменитого российского форварда Андрея Аршавина – Артем, Арсений и Яна воспитываются в атмосфере любви. Ведущая старается дать им все, чтобы они чувствовали себя счастливыми.

О радостном событии Юлия сообщила поклонникам на своей страничке в Instagram. 14 августа мальчугану исполнилось шесть лет.

"Самый лучший день. День рождения моего сына Арсения. Я никогда не найду слов – их просто еще не придумали, чтобы описать свои чувства к этому маленькому, но очень взрослому человеку. С днем рождения, мой родной. Ты делаешь меня очень счастливой каждую секунду моей жизни", – написала телеведущая своему маленькому любимому мужчине. Фолловеры знаменитости присоединились к поздравлениям.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 14 Авг 2018 в 2:38 PDT

Ранее Юлия заинтриговала поклонников, публично признавшись в любви к загадочному незнакомцу. Девушка посвятила избраннику пост в соцсетях. "Хотелось бы, чтобы ты был здесь", – отметила телеведущая.

Слухи о том, что у Барановской появился новый возлюбленный, возникли еще в начале этого года. Звезда опубликовала совместное фото, на котором видна обнимающая ее крепкая мужская рука. Имя своего избранника артистка предпочла не раскрывать.