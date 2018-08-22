Сын устроил разнос Барановской из-за торчащих голых ягодиц

От футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская родила троих детей. Сегодня 12-летний Артем, десятилетняя Яна и шестилетний Арсений – ее отрада и надежда.

Арсений пока не ходит в школу, но уже рассуждает как взрослый! "То, что он иногда изрекает, просто ставит меня в тупик, – улыбается Юля. – Этому невозможно было научить, просто он вот такой родился. Я встречала много 50-летних мужчин, которым Арсений даст фору по своему развитию, ответственности и пониманию жизни. Помню, однажды в самолете мы с ним встали с кресел, а люди, которые сидели сзади нас и слышали наш разговор, сказали: "Господи, мы думали, что Вы летите с кем-то взрослым".

А еще Арсений присматривает за оставшейся без мужского плеча мамой и одергивает ее. Однажды и вовсе устроил разнос! "Мы очень активно поплескались в волнах в океане, выходим на берег, а сын мне купальник поправляет и говорит: "Мама, ты вообще видишь, что у тебя попа торчит?", – вспоминает Барановская. Сын постоянно следит за ее нравственностью. "Я куда-то одеваюсь, а он мне: "Ты понимаешь, что у тебя абсолютно прозрачное платье?" Я отвечаю: "Но мы же на отдыхе, это же пляж!"

Наверное, платья и торчащие ягодицы было бы правильнее обсуждать с дочкой, но Юля с этим не согласна. "У Янки непростой характер. Она не слишком открытая девочка. Зато очень целеустремленная – пожалуй, больше, чем все мы. Если дочь ставит себе какую-то задачу, все остальное просто перестает замечать", – пояснила звездная мама.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 15 Авг 2018 в 1:41 PDT

Рассказала она и про то, как жили дети, когда рядом был папа. "У нас никогда не было так называемого культа отца. Мы никогда не ходили на цыпочках, потому что "ой, папа приехал ночью, ему через два часа на тренировку..." Папу можно было разбудить в любое время. Иногда дети пальцами раздвигали ему веки, чтобы он проснулся, и говорили: "Пошли играть!" Ну не выспался. И что? Он же, помимо того что известный спортсмен, еще и папа!" – цитирует Барановскую журнал "7Дней".