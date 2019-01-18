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Прикрывающая интимное место Толкалина показала голую грудь

Кадр из сериала "Чужая дочь" (2016)
Любовь Толкалина частенько хвастается точеной фигурой. Артистка без тени стеснения обнажается для своего микроблога. Последняя публикация звезды вогнала подписчиков в краску.
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В личном микроблоге Любови появился пикантный снимок. На фото артистка позирует сидя на галечном пляже. Обнаженная Толкалина пытается прикрыть промежность и бюст меховой накидкой, впрочем, не очень успешно – ее грудь выставлена на всеобщее обозрение.

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Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Не успели ошарашенные поклонники отойти от шока, как Толкалина удалила кадр. Поэтому реакция поклонников на снимок так и останется загадкой. Однако Интернет все помнит. Через несколько часов уже "затертый" скриншот публикации вновь появился в Сети.  

Добавим, что Толкалина уже не в первый раз публикует в микроблоге снимки в стиле ню. Актриса не устает радовать поклонников (и журналистов) фотографиями, на которых демонстрирует восхитительные изгибы фигуры.

В прошлом году звезда полностью разделась в честь летнего солнцестояния. Любовь, сидящая спиной к объективу, снята в поле лицом к рассвету. Примечательно, что компанию ей составила другая голая женщина. Отметим, что реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Кто-то восхитился прелестями актрисы и ее приятельницы, а кто-то раскритиковал за обилие обнаженки в ленте.

Автор: Руслана Алексеева18 января 2019, 21:09
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