Любовь Толкалина опубликовала постыдные снимки

В своем Instagram звезда поделилась архивными и довольно откровенными снимками. Впрочем, поклонники сочли более поздние фото Толкалиной куда более пикантными

Любовь Толкина поделилась с поклонниками впечатлениями от своего новогоднего отпуска, который провела в родном поселке в Рязанской области.



Девушка встречала Новый год с родителями и другими близкими родственниками. В окружении семьи Толкалина провела неделю и за это время успела "вскрыть" архивы родителей – среди фотографий прежних лет оказались и те, за которые актрисе, по ее словам, до сих пор стыдно. При этом Толкалина не постеснялась поделиться снимками с поклонниками.



"У родителей в закромах и кладовых всегда найдешь что нибудь, от чего уши горят на солнце... налицо мое бандитское прошлое..." – пошутила Любовь.



Она добавила, что фото были сделаны около 15 лет назад. Поклонники актрисы начали убеждать ее, что фото хорошие, а сама Любовь нисколько не изменилась.



Другие отметили, что на снимках нет ничего "криминального", поскольку актриса и сейчас не прочь позировать фотографам топлесс (а иногда и совсем обнаженной), так что "ничего нового" в старых фотографиях нет.