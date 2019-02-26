Напуганный лишением наград Серебряков пошел на попятную
Известный актер Алексей Серебряков появился на премьере фильма "Ван Гоги" в Москве. Журналисты поинтересовались у артиста, преследовал ли он своими недавними скандальными высказываниями цель "пропиарить" картину.
Серебряков уверяет, что приписываемые ему фразы были вырваны из контекста. "Клянусь, я не имею понятия, кто и зачем выдернул отдельные фразы из интервью, которое я дал три месяца назад студентам Лондонской школы экономики. Эти реплики оказались в первых строчках "Яндекса" – мол, Алексей Серебряков обвинил Россию в развязывании войн. Ни в чем подобном я Россию не обвинял", – цитирует актера "Комсомольская правда".
Ранее сообщалось, что во время выступления в Лондоне Алексей Серебряков заявил: за последнюю четверть века Россия спровоцировала ряд конфликтов, в том числе в Грузии, Чечне, на Украине и в нескольких африканских республиках. По его словам, российское правительство не занимается реализацией своих прямых обязанностей, а "переписывает историю", напоминает телеканал "360".
Раскритиковавшего Россию Серебрякова могут лишить всех званий и заслуг перед страной и навсегда запретить ему въезд. С таким предложением выступил Уральский родительский комитет. Организация направит обращение главе государства Владимиру Путину.
Напомним, что летом 2018 года Алексей Серебряков уже поднял хайп в Сети, дав интервью блогеру Юрию Дудю. Он смешал россиян с грязью, заявив, что национальная идея в нашей стране – "сила, наглость и хамство". Многие соотечественники посчитали такое определение оскорбительным, тем более что Серебряков живет в Канаде, а деньги зарабатывает в России.
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