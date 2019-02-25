Плюнувшим в россиян Серебрякову и Панину врезали что есть мочи

Недавние высказывания актера Алексея Серебрякова о нашей стране вызвали бурную реакцию общественности. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян призвал артиста и некоторых его коллег по творческому цеху угомониться в своей критике по отношению к России.

"Мне интересно, когда успокоится эта "великолепная четверка": Серебряков, Макаревич, Ефремов и Панин? Во всех СМИ – регулярно обличающие страну выступления из их уст", – заявил "Дни.ру" эксперт. Он констатировал, что если нужно пройтись по "неразумным россиянам", то эти актеры "сразу рады стараться".

"Некоторые из них даже не гнушаются обличать Россию и ее граждан выступлениями из недружественных нашей стране государств. У нас удивительно долготерпимая страна. И эти люди еще пытаются обвинить ее во всех смертных грехах", – высказался Вадим Манукян. "Что бы стало с ними, если бы в России реально были политические репрессии? Они хоть пытаются об этом задуматься?" – с негодованием отметил собеседник "Дни.ру".

"Воистину, те, кто на себе не испытали всех ужасов действительно страшных времен, в полной мере не ведают, что они говорят о временах нынешних. Им просто сравнить не с чем", – считает Манукян. "На мой взгляд, эту "четверку", которая ничего не смыслит в политике, не стоит публиковать, когда они пытаются незаслуженно обличать страну и ее граждан", - врезал что есть мочи словом критикующим Россию артистам эксперт.

Отметим, резкие высказывания Алексея Серебрякова о России многие пользователи соцсетей сочли плевком в страну и предательством. Ранее переехавший в Канаду актер Алексей Серебряков набросился на Россию, обвинив ее в разжигании военных конфликтов. Во время лекции в Лондоне артист заявил, что из-за того, что Москва занимается "переписыванием истории", россияне вынуждены "демонстрировать псевдопатриотизм". Эти слова подняли волну возмущения в Сети.