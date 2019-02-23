Толкалина довела народ до исступления откровенным фото

Актриса Любовь Толкалина делится со своими подписчиками в Instagram фотографиями с отдыха на Гоа. Впрочем, утонченная фигура и весь образ 41-летней красавицы затмевают для ее поклонников все красивые виды.

Со своими подписчиками Любовь Толкалина поделилась фотографией, на которой позирует на берегу моря в легком белом полупрозрачном платье. Снимок вызвал столько восторгов среди публики, что люди буквально дошли до исступления, пытаясь выдумать новые комплименты.

"О БОЖЕ 😇😇😇😇🙃🌺🌸🌷👍ЛЕБЕДУШКА 🌺🌺😘😘🌺🥰🌷", "Богиня, Царица, Королева, Фея, Нимфа, Женщина, Свет, ЛЮБОВЬ❤️❤️❤️", "Очень изящно!!! Восхищает! Восторг!!!💗💗", "Невероятно красиво!!!", – не стали скрывать своих эмоций пользователи Сети. Любовь Толкалину сравнили с чайкой, фламинго и лебедушкой. Предлагаем читателям "Дни.ру" решить, на какую из птиц актриса на этих фото похожа больше всего.