"Все, я замужем!": Толкалина сообщила радостное известие
Звезда опубликовала видеозапись, на которой участник съемочной группы предлагает ей стать его супругой. "Властью, данной мне кинематографом, выходите за меня на одну сцену!", – обратился к ней молодой мужчина.
Любовь Толкалина ответила ему согласием и надела обручальное кольцо. "Сегодня? Окей. Все, я замужем!", – заявила артистка. Оказалось, что этот ролик был всего лишь шуткой. В конце актриса добавила, что станет женой реквизитора только на несколько часов.
В последнее время звезда стала чаще радовать поклонников откровенными фотографиями. Недавно Толкалина опубликовала снимок, где она сидит на пляже. Обнаженное тело она прикрыла меховой накидкой. Вскоре актриса удалила интимный пост, однако пользователи успели вовремя сделать скриншот и опубликовали его в социальной сети.
Знаменитость также часто делится новостями со съемочной площадки. В своем Instagram она разместила снимок, на котором держит на руках новорожденного. Многие пользователи предположили, что актриса родила ребенка. Любовь Толкалина высмеяла всех недогадливых пользователей и рассказала, что на самом деле принимает участие в новом проекте, в котором играет роль мамы.
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