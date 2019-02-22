Билан удивил неадекватной угрозой
По правилам шоу, на столе ведущего лежат три карточки: "Звезда", "Комментарий" и "Наказание". Участник вытягивает "звезду", которой должен написать случайный дурацкий комментарий под последним постом в Instagram. Если участник соглашается опубликовать комментарий, то получает балл. Если нет – выполняет наказание. Дима Билан решился выполнить задание.
Певцу пришлось написать весьма неадекватный комментарий Сергею Шнурову: "Если я увижу тебя на своем концерте, я насикаю в твою сумку". Странная угроза рассмешила как самого Билана, так и зрителей.
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