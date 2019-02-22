Билан удивил неадекватной угрозой

Популярный певец стал гостем шоу Comment Out. Дима Билан выполнил смешное задание.

По правилам шоу, на столе ведущего лежат три карточки: "Звезда", "Комментарий" и "Наказание". Участник вытягивает "звезду", которой должен написать случайный дурацкий комментарий под последним постом в Instagram. Если участник соглашается опубликовать комментарий, то получает балл. Если нет – выполняет наказание. Дима Билан решился выполнить задание.

Певцу пришлось написать весьма неадекватный комментарий Сергею Шнурову: "Если я увижу тебя на своем концерте, я насикаю в твою сумку". Странная угроза рассмешила как самого Билана, так и зрителей.