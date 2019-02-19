Предателю Серебрякову дали по морде за очередной наезд на Россию

Сбежавший в Канаду актер Алексей Серебряков вновь набросился на Россию, обвинив ее в разжигании военных конфликтов. Пользователи соцсетей загорелись желанием дать ему по морде и посоветовали разобраться в фактах.

По мнению Серебрякова, Москва виновна в конфликтах, которые происходили в Грузии, Чечне, Украине, Сирии и Африке. Актер почему-то считает, что россияне вынуждены демонстрировать псевдопатриотизм и пересматривать историю, потому что их со всех сторон обложили враги.

Новым скандальным интервью, записанном в Лондоне, Серебряков вызвал настоящий гнев в Сети. "Талант актера иссяк? Подался в политолухи? Народ все помнит...я бы дал в морду. Больно.....", – пишет пользователь "Спасибо, Дед!"

"Как-то после подобных выступлений народ все чаще отворачивается и перестает уважать", – подхватывает тему Добрый. А Андрей Аверьянов советует актеру вспомнить Ирак и Югославию, к развалу которых Россия не имеет никакого отношения: "Уехал на Запад.. А к западному миру претензии будут? Вьетнам. Ирак. Афганистан. Ливия. Югославия.... ну, и конечно, единственное применение атомного оружия Хиросима и Нагасаки.. Двуличие во всей красе!"

Талант актера иссяк? Подался в политолухи? Народ все помнит...я бы дал в морду. Больно..... — Спасибо, Дед! (@rusuaunion) 16 февраля 2019 г.

Летом 2018 года Алексей Серебряков уже поднял хайп в Сети, дав интервью блогеру Юрию Дудю. Тогда он смешал всех россиян с грязью, заявив, что национальной идеей в России являются "сила, наглость и хамство". Многие в стране, в том числе известные политики и артисты сочли такое определение оскорбительным.

Алексей Серебряков в 2012 году уехал жить в Канаду. Однако позже признался, что там как актер никому не нужен, поэтому продолжает работать в российских проектах. На телеканале "Россия" идет сериал с его участием "Доктор Рихтер", а недавно артист снялся в трилере Александра Баршака "Пилигрим".