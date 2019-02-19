Предателю Серебрякову дали по морде за очередной наезд на Россию

0
Лазарев едет на "Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Вторник 19 февраля
Лента новостей
16:14
Башаров взбесился из-за слухов о разрыве с женой
16:12
Под Архангельском одинокий инвалид оставил соседей без крова
16:11
Кудрявцева обнародовала видео с подросшей дочкой
15:50
Concord Orchestra выступит с новой программой на сцене Кремлевского дворца
15:39
Максим Леонидов даст большой весенний концерт в Москве
15:17
Врачи пытались вытащить умирающего Лагерфельда с того света
15:16
Ношеная футболка с ДНК спутала все карты любовнице Головина
14:51
Названа ужасающая причина обрушения Крымского моста
14:45
Одинокая Бузова рассказала об ухаживаниях за девушками
14:40
"Пусть он переживает!": Дерзкое заявление Проскуряковой об измене Николаеву
14:32
Умер Карл Лагерфельд
14:07
"Единая Россия" обучит 150 политических лидеров
14:05
Дана Борисова объявила о воссоединении с бывшим мужем
14:00
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 февраля 2019 года
13:58
Знаменитая певица показала самое сокровенное
13:45
Скотч и нож изъяли у матери найденного у "Лосиного острова" мальчика
13:34
Меркель всадила нож в спину Порошенко ради дружбы с Путиным
13:34
"Белый осадок": результат экспертизы крови Децла поверг в шок
13:32
"Мария де Буэнос-Айрес" расскажет историю танго
13:31
Оставившая Харламова Асмус обнародовала "романтик" с холостяком
13:13
Сироты пляшут и поют перед Арбениной в надежде на усыновление
13:01
Занявшаяся боксом Седокова отпинала мужчину
13:00
Пугачева высказала все в глаза ошарашенной Муравьевой
12:54
"А жена?!": любвеобильный Зеленский обзавелся новой женщиной
12:50
Медведеву попросили оставить в покое
12:31
Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе
12:28
Лопырева ошеломила идеальной фигурой спустя две недели после родов
12:14
Модели оголили интимные части тела на модном показе
11:53
Мария Захарова отвесила оплеуху шантажисту Трампу
11:42
Ведущая Первого канала выставила напоказ шикарные формы
11:35
"Разделась до трусов": вульгарный наряд Лорак разгневал народ
11:20
Возмущенная Шукшина напала на российские ток-шоу
11:05
Ходченкова ответила завистливо выругавшейся Михалковой
10:45
Отец влип в передрягу с миллионами после смерти Децла
10:33
Падение НЛО под Ростовом попало на видео
10:25
Боярского с женой посадили в "обезьянник"
10:22
Терпящий бедствие Порошенко набросился на Путина
09:59
Порновидео чемпиона "Формулы-1" "слили" в Сеть
09:56
Маркл тайно покинула Лондон перед рождением первенца
09:38
"Я психую!": Цекало оказался старше отца своей молодой невесты
09:30
Известный певец разоблачил юбиляршу Пугачеву
08:49
Избавившийся от Лазаревой Шац рассказал о молодой спутнице
08:08
Раскрыты грязные подробности развода Аршавина
07:06
Наглец Лукашенко нанес неожиданный удар Путину
01:05
Волочащейся за Богомоловым Собчак грозит серьезная болезнь
00:23
Звезду "Дома-2" призвали смириться с изуродованным носом
23:26
Виторгану вынесли жесткий вердикт после гей-признания
21:59
Растроганный Фадеев огорошил неожиданным признанием
21:55
Побивший Пугачеву Киркоров возмутил россиян
21:50
Безумный Порошенко готовит захват российских военных
21:36
В Москве водитель такси выстрелил в пассажира
21:33
Сексуальные прелести Орловой довели народ до бешенства
21:19
В Чувашии собаки насмерть загрызли пенсионерку
21:18
Сделано заявление о ракетном ударе Украины по Крыму
21:09
В Казани срочно эвакуировали торговый центр
21:07
Собчак проболталась о втором ребенке
20:49
Ижевчанин ограбил кафе ради 4-х тысяч рублей
20:35
У жителя Казани нашли 7 тонн фальсифицированного алкоголя
20:10
В Екатеринбурге на 7-летнюю девочку напала свора свирепых собак
19:52
Лорак показала живот после слухов о беременности
19:47
В Тюмени местный житель выпал из окна многоэтажки
19:31
Максакова замалчивает подробности страшного убийcтва
19:15
Готовящий побег Порошенко в панике прячет казенные миллиарды
19:13
В Омске на катке умер человек
18:58
Потерпевшего фиаско с Заворотнюк Жигунова подобрала жена
18:45
В Нижнем Новгороде провели массовую эвакуацию из-за угрозы взрыва
18:26
Жена режиссера оказалась истеричкой
17:51
Рудковскую крепко приложили за одурачившего народ Билана
17:22
Грязные разборки в семье Федосеевой-Шукшиной довели Алибасова до приступа
17:13
Распластавшегося на диване Петросяна "облизали" с ног до головы
16:59
Ковальчук ответила на травлю из-за селфи без макияжа
16:52
В центре Москвы школьник ударил полицейского
16:36
Якубович проглотил язык из-за жуткого скандала на "Поле чудес"
16:22
Любвеобильная Семенович ушла в отрыв с двумя мужчинами
16:13
Джигурда "засветил" трусы прилизанной Волочковой
15:57
Серова домогается полицейский Антон в свадебном платье
15:46
Разгон украинских нацистов возмутил Тимошенко
15:44
В Астрахани рухнул лифт с людьми
15:33
Цымбалюк-Романовскую облили помоями на виду у изумленных людей
15:31
Совет Госдумы проведет выездное заседание в Крыму
15:25
"По самые помидоры": обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
15:07
Москвичам проведут "Ревизию гардероба"
14:55
"Очень плохая мать": доведенная Тодоренко излила душу
14:47
Похорошевшая дочь Маликова вышла в свет после разрыва с сыном миллиардера
14:28
Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
14:27
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 февраля 2019 года
14:17
Известная модель рассмешила нелепым нарядом на подиуме
14:13
Сын-алкаш известного певца разбился после попойки
14:07
Как идет перезагрузка "Единой России" в Хабаровском крае
13:57
Меркантильный Аршавин отобрал у жены элитную иномарку
13:56
Агрессивный мужчина жестоко избил автоледи в Красногорске
13:50
Минздрав заинтересовался идеей штрафовать за талию свыше 90 см
13:46
Как раскрутить свой Инстаграм
13:38
Саакашвили раскрыл страшную тайну Тимошенко
13:36
"Редкостный мерзавец": Панин высмеял патриотизм Маршала
13:34
Кравец жестоко расправилась с директором элитной школы после насилия над малолетней дочкой
13:32
Смертельное ДТП случилось под Калининградом
13:16
Павла Прилучного постигла суровая участь
13:13
Гурцкая в ужасном состоянии после сообщения о смерти
12:58
Тарасова отбила убогую квартирку миллионерши Загитовой
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Наглец Лукашенко нанес неожиданный удар Путину
Цымбалюк-Романовскую облили помоями на виду у изумленных людей
"Вообще адище": люди в шоке от "просевшего" Крымского моста
Рассказ об ужасной бедности в России шокировал
"Редкостный мерзавец": Панин высмеял патриотизм Маршала
"Пошел вон!": жена прогнала Меладзе
Общество

Предателю Серебрякову дали по морде за очередной наезд на Россию

Алексей Серебряков. Фото: www.globallookpress.com
Сбежавший в Канаду актер Алексей Серебряков вновь набросился на Россию, обвинив ее в разжигании военных конфликтов. Пользователи соцсетей загорелись желанием дать ему по морде и посоветовали разобраться в фактах.
прочитано 685 раз

По мнению Серебрякова, Москва виновна в конфликтах, которые происходили в Грузии, Чечне, Украине, Сирии и Африке. Актер почему-то считает, что россияне вынуждены демонстрировать псевдопатриотизм и пересматривать историю, потому что их со всех сторон обложили враги.

ПО ТЕМЕ

Алексей Серебряков скрыл прибавление в семье

Серебряков оправдался за скандальное интервью

Козловский похвалил оскорбившего россиян Серебрякова

 Алексей Валерьевич Серебряков

Алексей Валерьевич Серебряков актер театра и кино, народный артист Российской Федерации

Новым скандальным интервью, записанном в Лондоне, Серебряков вызвал настоящий гнев в Сети.  "Талант актера иссяк? Подался в политолухи? Народ все помнит...я бы дал в морду. Больно.....", – пишет пользователь "Спасибо, Дед!"

"Как-то после подобных выступлений народ все чаще отворачивается и перестает уважать", – подхватывает тему Добрый. А Андрей Аверьянов советует актеру вспомнить Ирак и Югославию, к развалу которых Россия не имеет никакого отношения: "Уехал на Запад.. А к западному миру претензии будут? Вьетнам. Ирак. Афганистан. Ливия. Югославия.... ну, и конечно, единственное применение атомного оружия Хиросима и Нагасаки.. Двуличие во всей красе!"

Летом 2018 года Алексей Серебряков уже поднял хайп в Сети, дав интервью блогеру Юрию Дудю. Тогда он смешал всех россиян с грязью, заявив, что национальной идеей в России являются "сила, наглость и хамство". Многие в стране, в том числе известные политики и артисты сочли такое определение оскорбительным.

Алексей Серебряков в 2012 году уехал жить в Канаду. Однако позже признался, что там как актер никому не нужен, поэтому продолжает работать в российских проектах. На телеканале "Россия" идет сериал с его участием "Доктор Рихтер", а недавно артист снялся в трилере Александра Баршака "Пилигрим".

Автор: Александр Комаров19 февраля 2019, 15:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

На каких фильмах заработал Серебряков после переезда в Канаду

567

комментарии

Политика

Безумный Порошенко готовит захват российских военных
Сделано заявление о ракетном ударе Украины по Крыму
Готовящий побег Порошенко в панике прячет казенные миллиарды
Саакашвили раскрыл страшную тайну Тимошенко

Шоу-бизнес

Поработавшую в борделе звезду Первого канала уличили в наглой лжи
"Сердце разрывается": жуткая трагедия загнала в угол красавицу Водянову
Башаров взбесился из-за слухов о разрыве с женой
Кудрявцева обнародовала видео с подросшей дочкой

Проишествия

Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)
Актер из "Интернов" получил страшное ранение
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент

Lifestyle

Жена режиссера оказалась истеричкой
Народный артист России умер после тяжелой болезни
Умер заслуженный артист России
Лещенко и Зара исполнят последнюю волю Кобзона
Политика

Наглец Лукашенко нанес неожиданный удар Путину

Белоруссия уходит от России
Шоу-бизнес

Избавившийся от Лазаревой Шац рассказал о молодой спутнице

Шоумен прокомментировал слухи
Шоу-бизнес

Отец влип в передрягу с миллионами после смерти Децла

Он дал согласие на съемки фильма о музыканте
Шоу-бизнес

"Я психую!": Цекало оказался старше отца своей молодой невесты

Говорят, девушка ни копейки на заработала, а родных использовала как кошелек

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Родовое проклятье Алены Кравец
Стремительно разрушающейся Бузовой нужна помощь

Фоторепортажи

Ведущая Первого канала выставила напоказ шикарные формы
Известная модель шокировала необъятным бюстом
Самая красивая учительница завоевала сердца по всему миру
Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие

Спорт

Тарасова отбила убогую квартирку миллионерши Загитовой
Московская команда по юнифайд-волейболу собирается на Специальную Олимпиаду в Абу-Даби
Российского чемпиона-биатлониста с позором выгнали с турнира
Сотникова вышла на лед Байкала (видео)

Регионы

Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
"Вообще адище": люди в шоке от "просевшего" Крымского моста
"Полные уроды!": заявление о закрытии Крымского моста добило россиян
Появилось видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru