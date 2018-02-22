Почему ненавидящий Россию Серебряков продолжает зарабатывать на Родине

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

Любовник снял сальную Волочкову без волос
Известная актриса отбила у Бузовой нового жениха
Сексуальный красавец об интиме с Басковым: Можно полезть в петлю
Эскортница Рыбка оказалась сестрой изнасилованной Шурыгиной
Осин пятый день находится без сознания
партнеры
Четверг 22 февраля
Лента новостей
10:32
Плющенко раскрыл секрет злюки Загитовой
10:20
В Башкирии машину разорвало на части при столкновении
09:48
После примирения с бывшим Бузова похвалила его новую пассию
09:27
Медальный зачет Олимпиады-2018
09:22
Челябинские педофилы приводили девочек из детдома на аборт
09:14
Москвичей предупредили о резком похолодании
08:51
Готов на все: сколько украинский политолог получает за тумаки в шоу Соловьева
07:52
В Подмосковье маршрутка столкнулась с фурой
22:03
Провалившаяся российская бобслеистка расплакалась на Олимпиаде
21:56
У Крушельницкого отберут медаль и выгонят из спорта
21:24
За кого болеть на Олимпиаде 22 февраля
21:04
У больной раком звезды "Дома-2" случился срыв
20:52
Депутаты строго спросят с правительства
20:50
Полина Гагарина оказалась на краю гибели
20:44
Назовите Вашу любимую телеведущую
20:42
Банк "Возрождение" поможет семьям с детьми льготной ипотекой
20:32
Интерпол отказался искать предателя Родченкова
20:25
Костюшкин сделал заявление после гей-скандала
20:10
В движении поездов МЦК случился сбой
19:59
Школьник прикрыл "Дом-2"
19:49
Безумные регионы: охота на крыс в Ставрополье окончилась гибелью человека
19:48
Как Меланья Трамп дерзит мужу-изменщику
19:45
На Украине спят и видят распад России
19:18
Затравленный Крушельницкий признался
18:58
Сноубордистку Заварзину перемололи жерновами в Корее
18:32
Как "заказать" вещий сон
18:29
В Кургане врачи отказались лечить умирающую женщину
18:17
АСВ признало незаконность своих действий
18:11
В России решили создать Силиконовую долину
18:08
В Москве открылся ресторан авторской японской кухни
18:03
Заново родился: приставы вернули семье "умершего" сына
17:44
На Урале избили помощника депутата
17:35
Госдума вводит умный контроль для бизнеса
17:31
Допрос о скандальном отпуске на Мальдивах сломал Порошенко
17:13
Песков назвал дату послания Путина Федеральному собранию
17:04
Сексуальная ведущая прогноза погоды застраховала ягодицы
16:57
Как развивается олимпийский комплекс "Лужники"
16:56
Джоли дерзко поставила на место разведенку Энистон
16:43
Илья Авербух организует тур в поддержку российских олимпийцев
16:21
Звезда сельской дискотеки стала послом: метаморфозы Вики Лопыревой
16:15
Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде
16:12
Найдена новая опасность алкоголя
16:11
В Петербурге нашли труп известного бизнесмена
16:00
Смонтированы балки пролетных строений эстакады на пересечении Ленинградского шоссе и ЦКАД
15:59
Старейшему футболисту России приписали убийство
15:54
На Мирошниченко после похорон дочери остались двое сирот
15:52
Кремль назвал единственный способ спасти Крушельницкого
15:40
91-летняя Елизавета II изменила себе
15:35
Подкаминская и Захарова удивили фигурами после родов
15:23
В Подмосковье фальшивые работодатели дерзко ограбили мужчину
15:15
"Катания" школьников на мертвой собаке возмутили жителей Урала
15:12
Дакота врезала Муцениеце из-за дочери
15:10
Скандал в Пхенчхане: у вице-чемпионки Игр пытались отобрать флаг России
15:10
Госдума помогает малому бизнесу
14:58
Опять Порошенко: блондинок заставили раздеться из-за президента Украины
14:55
72-летний Добрынин сильно постарел
14:53
В Москве объявлена оранжевая угроза
14:53
Как секс и гормоны влияют на молодость
14:37
Госдума завершает разбор законодательных завалов
14:28
Разведенная Макеева рассказала об интимной жизни
14:28
Реновация в Москве: от идеи до реализации
14:22
Муж изменил подарившей ему сына Маликовой
14:13
Сменщик Мутко назвал допинг Крушельницкого случайностью
14:08
Каких женщин проще склонить к сексу
14:05
Актрису Марию Берсеневу невозможно узнать
13:56
Матвиенко откровенно об алкоголизме Яковлева и наркомании Сорина
13:55
Лыжники Александр Большунов и Денис Спицов завоевали для России 13-ю медаль
13:40
Тарасова о победе Загитовой: Медведева обречена
13:29
Сколько стоит ночь любви с распутницей Борисовой
13:11
В Петербурге пьяный водитель загнал внедорожник в подземный переход (видео)
13:09
Галкин высказался об обмане Пугачевой
13:01
У берегов Франции затонула "Черная жемчужина"
12:57
"Красная машина" под орех разделала викингов
12:48
Госдума продлевает "дачную амнистию" на два года
12:47
Воспитательница детдома с мужем насиловали мальчиков после отбоя
12:46
Кормухина публично опозорила Аллегрову
12:45
Поединок "королев льда": Медведева и Загитова показали чудеса
12:35
Названа дата начала войны с роботами
12:14
Бузова возмутила народ грязной оргией в столичном театре
12:07
Подкаблучник Буйнов воюет со строптивой женой
12:04
Депутаты заранее проанализируют законы со сроком действия
11:58
Пощечина Медведевой от Загитовой обернулась истерикой
11:49
Развративший пять школьниц помор снял свои похождения на видео
11:32
В тундре потеряли контейнер с радиоактивным цезием
11:31
Специалист о конфликте Марьянова и взаимозависимости с женой
11:24
Мужчина ослеп от интима с женой босса
11:10
Что заставляет раковую опухоль уничтожать саму себя
11:08
В Подмосковье у безработной угнали внедорожник за 2 млн
10:46
В Сети появилось порно с Настей Рыбкой
10:39
Загитова после рекорда на Играх: Тутберидзе меня выгнала
10:37
"Я не девочка": россиянин заплакал из-за олимпийской медали
10:15
Интимные места конькобежек из США возмутили Сеть
10:11
Странная ситуация вокруг наследства Задорнова
10:09
В Подмосковье телевизор убил ребенка
10:03
В семье Ким Чен Ына ожидается пополнение
09:57
Школу в США спасли от массового расстрела
09:52
Свиньи жестоко растерзали украинца
09:39
В ДТП с фурой в Башкирии погибли четыре человека
09:39
Королева переезжает: Елизавета II вложилась в землю в центре Киева
09:26
Пожарные потушили огонь в здании Следственного управления Подмосковья
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Обнажившаяся Цымбалюк-Романовская ошеломила красотой
Актер Серебряков взбесил россиян негативом о родной стране
Голая Волочкова трясется под кустом после прилюдной драки
За что Екатерину Андрееву ненавидят на Первом канале
Нелепые оправдания севшего в лужу Серебрякова взбесили россиян
Опозоренному Крушельницкому предъявили новые обвинения
Культура

Почему ненавидящий Россию Серебряков продолжает зарабатывать на Родине

Алексей Серебряков. Кадр из фильма "Левиафан"
Скандальное интервью Алексея Серебрякова удивило коллег по цеху. Большинство из тех, кто работал с актером, возмущены такими высказываниями о России, а некоторые даже сочувствуют его непростому положению.
прочитано 3335 раз

Режиссер, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко не стал бы приглашать к сотрудничеству Алексея Серебрякова, который снимался в его сериале "Бандитский Петербург". Он считает, что теперь актеру вообще перестанут предлагать роли в российском кино. Заявления Серебрякова Бортко назвал "свидетельством глупости и подлости", передает РЕН ТВ.

ПО ТЕМЕ

Нелепые оправдания севшего в лужу Серебрякова взбесили россиян

Серебряков получил мощную оплеуху за гадости о родине

Такой же точки зрения придерживается глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. Кроме того, он считает, что Серебряков грубыми высказываниями о России зарабатывает плюсы на своей новой родине. Шесть лет назад артист уехал в Канаду, однако от российского гражданства не отказался.

Напомним, что Алексей Серебряков заявил в интервью журналисту Юрию Дудю, что национальная идея России – сила, наглость и хамство. После этого с критикой в его адрес выступили известные люди и рядовые пользователи соцсетей. Тем не менее актер от своих слов не отказался.

Слова артиста – лишь одно из миллиона мнений, отметил режиссер Андрей Кончаловский. "Честно говоря, у меня, кроме сочувствия, к Алеше ничего нет. Надеюсь, что он по-прежнему будет сниматься в России, чтобы жить, потому что там он вряд ли кому-то нужен", – сказал режиссер. Ранее Серебряков признался, что на новой родине как актер он никому не нужен, так что продолжит работать в российских проектах.

Категорически не согласен с коллегой по цеху Александр Панкратов-Черный. Актер уверен: интеллигентность и воспитанность присущи всем слоям российского общества, но многое зависит от воспитания. В свою очередь Михаил Пореченков напомнил, что русские никогда не отличались хамством. По словам артиста, он часто путешествует по нашей стране и встречает только замечательных людей.

В гостях у Дудя Серебряков сообщил, что русофобом он себя не считает. И подчеркнул, что на мнение общественности внимания не обращает – актеру важно лишь то, что о нем думает супруга. Серебряков подчеркнул, что лихие 90-е не остались в прошлом – в этом можно убедиться, отъехав от Москвы на 30 километров. По его словам, национальная идея страны – в силе, наглости и хамстве.

Реакция пользователей Сети была единодушной – хамство присуще самому Серебрякову, который после переезда в Канаду забыл, где родился, и кто ему дал образование. Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко с ними согласен: артист замечательно проиллюстрировал два из перечисленных качеств на своем примере – наглость и хамство.

Лукьяненко назвал печальной ситуацию, когда "в целом неплохой актер" зарабатывает в стране, которую презирает и ненавидит. Однако, по мнению писателя, еще неприятнее наблюдать, как Серебрякова приглашают сниматься в кино и платят за это.

Автор: Андрей Евлампиев22 февраля 2018, 08:35

комментарии

Политика

Как Меланья Трамп дерзит мужу-изменщику
Госдума завершает разбор законодательных завалов
Порошенко превратил Украину в мировую угрозу
В Швейцарии выступили за восстановление полномочий России в ПАСЕ

Шоу-бизнес

После примирения с бывшим Бузова похвалила его новую пассию
Близкие оставили Максима Галкина
У больной раком звезды "Дома-2" случился срыв
Полина Гагарина оказалась на краю гибели

Проишествия

Школьник прикрыл "Дом-2"
Старейшему футболисту России приписали убийство
Мужчина ослеп от интима с женой босса
Названа неожиданная версия крушения Ан-148

Lifestyle

Сафронов сравнил бессовестного Серебрякова с примитивной Шурыгиной
Почему ненавидящий Россию Серебряков продолжает зарабатывать на Родине
Общественность просит защитить Камерный музыкальный театр
Нелепые оправдания севшего в лужу Серебрякова взбесили россиян
Шоу-бизнес

Джоли дерзко поставила на место разведенку Энистон

Голливудская дива прокомментировала разрыв артистов
Культура

Нелепые оправдания севшего в лужу Серебрякова взбесили россиян

Актер прокомментировал скандал
Регионы

Челябинские педофилы приводили девочек из детдома на аборт

В скандале вокруг интерната появляются новые подробности
Шоу-бизнес

После примирения с бывшим Бузова похвалила его новую пассию

Телеведущая дала откровенное интервью

Гороскоп

У Крушельницкого отберут медаль и выгонят из спорта
Сноубордистку Заварзину перемололи жерновами в Корее
Жизнь Евгения Осина висит на волоске
Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля

Фоторепортажи

Соблазнительная Джанабаева появилась в откровенном наряде
Подкаминская и Захарова удивили фигурами после родов
Поединок "королев льда": Медведева и Загитова показали чудеса
Гармаш неожиданно спутался с Ходченковой

Спорт

За кого болеть на Олимпиаде 22 февраля
Затравленный Крушельницкий признался
Медальный зачет Олимпиады-2018
Скандал в Пхенчхане: у вице-чемпионки Игр пытались отобрать флаг России

Регионы

Безумные регионы: охота на крыс в Ставрополье окончилась гибелью человека
"Катания" школьников на мертвой собаке возмутили жителей Урала
Заново родился: приставы вернули семье "умершего" сына
В Петербурге пьяный водитель загнал внедорожник в подземный переход (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru